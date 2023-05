Quinta na TV: Dia de África com impressões Na Penumbra

CINEMA

Master & Commander - O Lado Longínquo do Mundo

Hollywood, 19h15

Realizada por Peter Weir, uma superprodução criada à imagem dos grandes épicos navais da idade de ouro de Hollywood. A Academia gostou e nomeou a obra para dez Óscares (ganharia dois: fotografia e edição de som). Russel Crowe encarna o comandante britânico de um vaso de guerra, no século XVIII, o intrépido capitão Jack Aubrey.

Quando é atacado por um poderoso navio da armada francesa, ficando a maior parte da tripulação ferida e a embarcação gravemente danificada, Aubrey vê-se obrigado a escolher entre o dever e a amizade. Para capturar o seu adversário terá de atravessar dois oceanos numa aventura que o destruirá ou o entronizará.

Na Penumbra

TVCine Edition, 22h

Lituânia, 1948. Unte, um jovem idealista de 19 anos, alia-se a um grupo de homens determinados a resistir à brutalidade da ocupação soviética. Cientes dos perigos que correm, estão dispostos aos maiores sacrifícios para acabar com a repressão e a perseguição. Mas não tardará até que o rapaz se dê conta de que os resistentes, tal como as forças ocupantes, se regem por leis pouco humanas.

Co-produzido pela portuguesa Terratreme e seleccionado para competir nos Festivais de cinema de Cannes e San Sebastián, assim como no Lisbon & Estoril Film Festival, Na Penumbra tem assinatura do realizador lituano Sharunas Bartas. Este drama de guerra é inspirado em factos reais e conta com a participação dos actores Marius Povilas Elijas Martynenko, Arvydas Dapsys, Alina Zaliukaite-Ramanauskiene e Salvijus Trepulis.

DOCUMENTÁRIOS

100 Years of Warner Bros.

HBO Max, streaming

Um dia depois de se estrear em Cannes, chega à HBO Max o conjunto documental que assinala o centenário dos famosos estúdios norte-americanos. É uma viagem à sua história, ao seu legado e à sua influência, desde os tempos em que era apenas um negócio familiar.

É narrada por Morgan Freeman e conta com aparições de George Clooney, Oprah Winfrey, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Kim Basinger, Tim Burton, Lynda Carter, Robert De Niro, Patty Jenkins , Harvey Keitel, Christopher Nolan e Keanu Reeves, entre muitos outros. A realização é de Leslie Iwerks. Hoje, fica disponível o primeiro par de episódios; os restantes dois, daqui a uma semana.

Banksy - Procura-se!

TVCine Edition, 18h20

Simboliza a arte urbana mais sarcástica, interventiva e iconoclasta, com a aura de mistério de quem insiste em esconder a identidade – sem desprimor para as boas teorias sobre ela –, qual agente artístico secreto a fazer pouco do sistema. Realizado por Aurélia Rouvier, Laurent Richard e Seamus Haley, este documentário de 2020 tenta descobrir quem é Banksy, com a ajuda de quem o conhece e trabalhou com ele.

África, Um Continente Desde o Ar

Odisseia, 18h36

Celebrado a 25 de Maio desde 1972, por decisão da ONU, o Dia de África motiva uma maratona do programa que mostra, a partir de imagens aéreas, as paisagens, os povos e os animais do continente, das savanas às cidades. Cada episódio é dedicado a um país: África do Sul, Etiópia, Gana, Zâmbia, Moçambique, Camarões, Quénia, Uganda, Marrocos e Botswana.

A propósito da data, o canal também repõe em bloco a série África, as Quatro Estações (às 13h34) e, logo a seguir, os dois capítulos de Masai Mara, rodados na reserva natural queniana (às 16h52).

A Vida nas Ilhas

Casa e Cozinha, 23h

No Casa e Cozinha, a efeméride motiva uma programação que passa pel’A Vida nas Ilhas de Cabo Verde, às 23h, e das Comoros, às 00h30. Esta selecção é intercalada com dois episódios de outra série, Os Meus Hotéis Favoritos, em que o viajante Esteban Mercer faz check-in no egípcio Hilton Luxor, à meia-noite, e no marroquino Banyan Tree Tamouda Bay, à 1h30.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Somos o que imprimimos é uma reportagem que sonda o potencial da impressão 3D, que já é menos uma possibilidade futurista e mais uma realidade do presente. As investigações estão em marcha e o leque de aplicações expande-se cada vez mais, em áreas que vão da medicina à construção ou até à alimentação. A peça é assinada pela jornalista Sandra Salvado.