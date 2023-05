Mau tempo em Lisboa derrubou árvores e provocou inundações, mas “o pior já passou”

Ao jornal PÚBLICO, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera disse que a chuva deve continuar a diminuir até às 21h desta terça-feira. Os Bombeiros confirmaram “muitas ocorrências” ao longo do dia.

O mau tempo em Lisboa nesta terça-feira provocou a queda de árvores e algumas inundações na cidade, disse ao PÚBLICO o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, que referiu ter registado "muitas ocorrências" decorrentes das condições meteorológicas, sem especificar o número.

A chuva e o granizo já provocaram constrangimentos no trânsito em algumas estradas, incluindo a Ponte Vasco da Gama e a A5.

Lisboa foi um dos treze distritos de Portugal colocados sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte entre as 18h e as 21h, tinha já afirmado o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Devido à trovoada, o alerta passou para laranja.

Apesar das chuvas fortes, trovoadas e queda de granizo, o IPMA explicou ao jornal PÚBLICO que o mau tempo foi diminuindo de intensidade ao longo da tarde e que "o pior já tinha passado." Até às 21h, ainda que a trovoada possa continuar mais algum tempo, espera-se haja cada vez menos precipitação.

Além de Lisboa, também Faro, Évora, Setúbal, Portalegre, Leiria, Castelo Branco, Santarém, Aveiro, Viseu e Guarda estiveram em alerta amarelo devido à precipitação.

Em Setúbal, as chuvas fortes provocaram, esta segunda-feira, pelo menos dez ocorrências de inundações na cidade. Não houve registo de desalojados ou vítimas.