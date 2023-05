Dos banhos nos vulcões de água às enchentes: as imagens que marcaram a Expo 98

Há 25 anos Portugal abria as portas ao mundo com a maior exposição cultural e temática alguma vez vista em território português. Entre 22 de Maio e 30 de Setembro de 1998, a Expo recebeu mais de 70 mil visitantes portugueses e estrangeiros por dia, o que se traduziu num total de 10 milhões de pessoas, e contou com a participação de 143 países e 14 organizações internacionais.

Para celebrar os 500 anos dos Descobrimentos portugueses foram construídas infra-estruturas baseadas no mote da exposição: "Oceanos: um património para o futuro". Hoje em dia, no Parque das Nações, ainda podemos encontrar alguns desses espaços que marcaram a Expo-98: o Oceanário, o Pavilhão do Conhecimento, o teleférico, o Pavilhão Atlântico, conhecido actualmente como Pavilhão Altice Arena, e o acarinhado Gil, a mascote desenvolvida para homenagear o navegador Gil Eanes.

Graças à exposição mundial, a zona oriental de Lisboa, que antes estava abandonada, tornou-se numa parte integrante da cidade, uma nova centralidade.