O fotojornalista Francisco Proner entre a impotência e a vontade de mudar

“Eu posso correr ali para tirar uma foto rapidinho?”, pergunta Francisco Proner já a levantar-se da cadeira num café da Praça D. Pedro IV, em Lisboa. Sentado de frente para a rua, o fotógrafo brasileiro sai disparado com a máquina mais pequena entre as que tem pousadas na mesa. Lá fora, militares no alto da chaimite conversam com manifestantes. Um cravo vermelho passava gigante erguido no ar entre a multidão. A luz de final de tarde estava perfeita.

