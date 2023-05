Eduarda Dionísio (1946-2023): a escritora da nossa transição democrática

A escritora, pedagoga e activista Eduarda Dionísio, autora de Retrato Dum Amigo Enquanto Falo, um livro fundamental da ficção portuguesa dos anos 70, simultaneamente reportagem e vivência pessoal do período que vai do final da ditadura ao pós-25 de Abril, morreu esta segunda-feira aos 77 anos.

Filha de dois professores – o poeta, romancista, pintor e crítico Mário Dionísio e Maria Letícia Reis Clemente, com quem co-organizou vários livros escolares para a disciplina de Português –, Eduarda Dionísio nasceu em Lisboa, estudou na Escola Francesa e licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo também ela seguido a carreira docente.

Ensinou no Liceu Camões e noutras escolas secundárias de Lisboa e considerava-se antes de mais professora, mostrando mesmo alguma relutância em aceitar o estatuto de escritora. “Nunca quis pertencer à Associação Portuguesa de Escritores porque não sou escritora. Escrevo livros, mas não sou profissional nem tenciono vir a sê-lo. Sou professora de profissão”, afirma numa entrevista ao jornal A Página da Educação em 2002, precisamente quando acabava de voltar à escrita com Tina M. (& etc, 2001), acerca da fotógrafa, actriz e activista italiana Tina Modotti.

Filha de um opositor do Estado Novo – um dos principais teóricos do neo-realismo, Mário Dionísio deixou o PCP ainda nos anos 50, mas continuou sempre a considerar-se marxista –, Eduarda Dionísio envolveu-se também, antes e depois do 25 de Abril, no activismo cultural, político e sindical (foi dirigente do Sindicato dos Professores da Grande Lisboa).

Em 1968, aos 22 anos, publicou com Almeida Faria e Luís Salgado de Matos o volume Situação da Arte, resultante de um inquérito promovido junto de artistas e intelectuais portugueses; em 1971 fundou com Jorge Silva Melo o jornal Crítica, de vida curta, e em 1972 estreou-se na ficção com Comente o Seguinte Texto, que evoca, como o título sugere, um ambiente de exames.

Também tradutora, artista plástica e crítica literária, dedicou-se muito ao teatro, quer traduzindo dramaturgos como Shakespeare, Brecht ou Heiner Müller, quer escrevendo peças como Primavera Negra, colagem de textos de Raul Brandão, Dou-Che-Lo Vivo, Dou-Che-Lo Morto, em co-autoria com Antonino Solmer, ou Antes que a Noite Venha, estreada em 1992 na Cornucópia, quer ainda colaborando com várias companhias teatrais, inclusive como actriz.

O seu testemunho pessoal do período da oposição ao Estado Novo nos últimos anos do regime, e depois da euforia do 25 de Abril e do PREC (processo revolucionário em curso) e, finalmente, a decepção com o rumo que o país veio a seguir, está plasmado nesse singular objecto ficcional que é Retrato dum Amigo Enquanto Falo. "Muitas vezes as traições sabem-se nos jornais, porque durante muito tempo conversamos ainda com amigos como antigamente, com o mesmo vocabulário, referências e frases que eles conservam somente para nós sem nós sabermos, porque com outros amigos que têm e nos empregos falam já de outra maneira (...)", escreve Eduarda Dionísio neste livro que Eduardo Lourenço descreveu como uma “longa carta de amor como política e política como amor, veemente e extra-lúcida”, e que classificou, num ensaio de 1984, como "o verdadeiro texto de transição entre o tempo antigo de onde arranca e os novos tempos auscultados nas subtis articulações em que o texto da Revolução foi vivido e ao mesmo tempo comentado e criticado".

Essa abordagem de uma certa normalização e perda de ideais da elite intelectual e burguesa que se envolvera no combate à ditadura é um tópico recorrente da sua ficção, que regressa em livros como Pouco Tempo Depois (As Tentações), publicado na Gradiva em 1984, ou As Histórias Não Têm Fim (Cotovia, 1997).

Nos últimos anos, Eduarda Dionísio dirigia a Casa da Achada, na Rua da Achada, em Lisboa, fundada em 2009 por uma associação de familiares, amigos e admiradores de Mário Dionísio para salvaguardar e divulgar o seu espólio.