O meu filho quer convidar o meu ex-marido abusivo para o seu casamento

O meu filho vai casar-se num local remoto e terá 40 convidados. Ele quer convidar o meu ex-marido, que me maltratou emocional e fisicamente. Também quer convidar um ex-companheiro meu, um homem a quem chama padrasto, que me roubou dinheiro. Não quero ver nenhum deles. O meu filho acha que estou a ser demasiado sensível. Sinto que ninguém se preocupa com os meus sentimentos, especialmente tendo em conta que fui mãe solteira durante os últimos 17 anos e paguei todas as despesas dele sem qualquer ajuda do pai. Nesta altura, preferia não ir. O que é que devo fazer?

