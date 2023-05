Portugal de olho nos mosquitos Aedes, que transmitem doenças infecciosas

Se fossem recolhidos no Algarve mosquitos do género Aedes, transmissores de doenças como dengue, Zika e chikungunya, os cientistas do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT-NOVA) não os poderiam trazer para Lisboa, para os estudar, antes de existir a nova infra-estrutura que começou a trabalhar há cerca de dois anos: um laboratório com nível de biossegurança 3. Para lidar com artrópodes, que são vectores dessas doenças, e também com os vírus ou parasitas que são os agentes patogénicos.

“Os mosquitos viriam em contenção, segundo as normas internacionais de movimentação deste tipo de seres vivos, do Algarve, de Penafiel ou de Mértola, e só são depois seriam manuseados, dentro do VIASEF - In vivo Arthropod Security Facility”, explica a investigadora Carla Sousa. Esta verdadeira caixa-forte tem também condições para a produção de artrópodes e de agentes patogénicos. “E temos condições de juntar os dois, ou seja, de infectar os artrópodes com esses agentes patogénicos”, especifica.

O laboratório nasceu com financiamento do programa para criar uma rede de infra-estruturas de investigação em Portugal da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O IHMT está a tentar tornar a estrutura auto-sustentável. “Podemos explorar todas as vertentes da biologia, da fisiologia, até do comportamento do insecto, fazer testes em parceria com empresas, por exemplo, de repelentes, novos compostos insecticidas menos impactantes para o para o ambiente”, exemplifica.

A infra-estrutura tem segurança suficiente para tentar metodologias de controlo de artrópodes em que há alguma manipulação dos mosquitos para tentar controlar a transmissão de doenças infecciosas, sem mexer nos seus genes.

“Por exemplo, libertando machos estéreis que vão copular com as fêmeas da natureza, e elas acham que estão a pôr ovos, mas não, estão a pôr óvulos, porque os espermatozóides são inviáveis. Isto feito de uma maneira sequencial, faz diminuir a densidade dos mosquitos”. Os machos seriam irradiados para os tornar estéreis.

Ou então poder-se-ia fazer com que mosquitos como o Aedes aegypti deixassem de ser capazes de infectar, introduzindo uma bactéria nos machos chamada Wolbachia. “Ao copularem com as fêmeas que não têm a bactéria, a sua descendência não é viável. Nesse caso, a ideia é também diminuir a população”, explica Carla Sousa.