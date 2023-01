Ovos do mosquito que transmite dengue ou Zika encontrados em Mértola

Autoridades de saúde constituem grupo de trabalho para avaliar a presença do mosquito-tigre-asiático (Aedes albopictus) naquele município do Baixo Alentejo.

Foram encontrados ovos do mosquito-tigre-asiático (Aedes albopictus), uma espécie que representa uma ameaça potencial na transmissão de várias doenças, entre as quais a febre-amarela, dengue, Zika e chikungunya, em Mértola, município que pertence ao distrito de Beja, no Baixo Alentejo.