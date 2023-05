O juiz Carlos Alexandre é candidato ao cargo de procurador europeu, avançou nesta sexta-feira a SIC e confirmou o PÚBLICO. O "super juiz", responsável pelo acompanhamento de alguns dos casos judiciais mais complexos e mediáticos das últimas décadas no Tribunal Central de Investigação Criminal, concorre com 62 anos ao cargo no Luxemburgo. Em 2022, e com funções esvaziadas no TCIC, apresentara também a sua candidatura aos tribunais da Relação.

Na quinta-feira, o PÚBLICO já tinha noticiado que o procurador José Ranito já não era o único candidato ao lugar de procurador europeu, e que o Conselho Superior da Magistratura já tinha dois nomes. O prazo para as candidaturas terminava hoje. O processo arrastou-se para além do previsto após a desistência de outros dois candidatos, um deles Ivo Rosa, que se justificou com a sua nomeação para um colectivo de juízes do Tribunal Penal Internacional que irá julgar um caso de genocídio de crimes contra a humanidade.

Actualmente, o lugar de procurador europeu é ocupado pelo magistrado português José Guerra, que termina o mandato nos próximos meses e que foi nomeado em 2020.

O procurador europeu nacional exerce funções na Procuradoria Europeia, um órgão independente com sede no Luxemburgo que investiga e deduz acusações em casos de fraudes e outras acções lesivas para os interesses financeiros da União Europeia.