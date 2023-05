Marcelo abre a porta a comentar audição de João Galamba

Não é uma conferência de imprensa nem uma declaração ao país, mas o Presidente da República mostrou-se disponível para falar com os jornalistas por volta das 14 horas desta sexta-feira, no Palácio de Belém. Sem nenhum tema pré-definido, Marcelo Rebelo de Sousa deu sinais de que responderá sobre o que lhe quiserem perguntar, sem fugir a comentários sobre as recentes audições do ministro das Infra-Estruturas, da sua chefe de gabinete e do ex-adjunto. A notícia foi avançada pela CNN Portugal e confirmada ao PÚBLICO pelo gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante um evento com militares, os jornalistas terão pedido ao Presidente da República para prestar breves declarações, altura em que ele informou que poderá fazê-las em Belém, antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional, que começa às 14h30. Já no final dessa reunião, o que se sabe é que não haverá conferência de imprensa, apenas uma nota informativa na página da Presidência da República.

Na quinta-feira, ainda antes da audição de João Galamba na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Marcelo Rebelo de Sousa deixara um comentário vago, à margem de um encontro com a selecção nacional de andebol em cadeira de rodas, que foi interpretado como uma referência ao actual momento político. Depois de prometer uma futura homenagem aos jogadores, pela sua escolha de vida que tem custos familiares e não só, o chefe de Estado acrescentou: “É uma ilusão achar-se que se pode ser importante sem pagar o preço, que se pode ter poder sem ter responsabilidade. Isso não existe. Também no vosso caso é assim.” Após esta declaração, o Presidente nada mais quis dizer aos jornalistas.

Embora o contexto nada tivesse a ver com o caso Galamba, o facto de o Presidente ter usado a palavra "responsabilidade" levou a que logo fosse recuperada uma outra intervenção em que a palavra já tinha sido usada por Marcelo. Na declaração que fez ao país no dia 4 de Maio, em directo nas televisões, o chefe de Estado disse que “responsabilidade é mais do que pedir desculpa (…), é pagar por aquilo que se faz ou se deixa de fazer”.

Uma das novidades reveladas na audição de sete horas no Parlamento foi sobre quem fez a sugestão para que o gabinete de João Galamba alertasse o SIS para o facto de o adjunto, já depois da exoneração, ter tentado levar para fora das instalações do ministério o computador de trabalho. O ministro explicou que terá sido o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, a sugeri-lo apesar de também ter reconhecido que a chefe de gabinete, Eugénia Correia, já tinha avançado com o contacto.

Ao longo desta sexta-feira são esperadas outras declarações sobre a actualidade política. Luís Montenegro, líder do PSD, falará aos jornalistas às 12h. A Iniciativa Liberal já fez uma declaração a desafiar o primeiro-ministro a ir ele próprio à comissão de inquérito à TAP dar explicações sobre a activação do SIS. Também o Chega avançou que quer explicações de António Costa e José Luís Carneiro no Parlamento.