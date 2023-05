Marcelo reitera o que disse há 15 dias e assegura que está a “acompanhar” a situação

Presidente da República escusou-se a comentar as revelações da comissão parlamentar de inquérito à TAP.

Depois de recuar na disponibilidade para falar ao ao início da tarde desta sexta-feira, o Presidente da República saiu a pé pela porta principal do Palácio de Belém e aproximou-se dos jornalistas que ali se encontravam para assegurar que “mantém” o que disse na comunicação ao país de há 15 dias, sublinhando que está a “acompanhar atentamente” o que se passa.

“Tudo o que disse há 15 dias se mantém exactamente nos termos em que disse. E se houver necessidade de se comunicar sobre esta matéria, faço eu, não tenho porta-vozes”, afirmou.

Questionado por várias vezes sobre as revelações na comissão parlamentar de inquérito à TAP, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou comentar, reiterando o que afirmou há duas semanas depois de o primeiro-ministro ter recusado demitir o ministro das Infra-Estruturas na sequência dos incidentes nas instalações do ministério.

“Depois do que disse há duas semanas, não fiz nenhuma declaração sobre uma situação que acompanho atentamente. Se for necessário, e quando for necessário, faço uma declaração, portanto, não há neste momento se não os portugueses saberem que estou a acompanhar atentamente o que se passa.”