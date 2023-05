Marcelo não dissolve, mas faz ultimato ao Governo

Em dez minutos, o Presidente da República desfez a defesa que o primeiro-ministro fez ao seu ministro João Galamba, lamentou a divergência com António Costa, lançou a suspeita de que há intenção de "enfraquecer" a função presidencial e avisou que será mais “interveniente” no dia-a-dia para garantir que não há “maior deterioração das instituições”. Para já, Marcelo Rebelo de Sousa não usou nenhum dos seus poderes constitucionais – nem a dissolução do Parlamento, nem demissão do executivo – em nome da estabilidade, mas reiterou que não abdica deles. A comunicação ao país desta quinta-feira à noite traduziu-se num ultimato ao Governo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt