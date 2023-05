O fim de um episódio da novela sem qualidades

O Governo está mais frágil, o ministro desacreditou-se, a relação institucional com o Presidente está comprometida e o país ficou mais pobre com tanta irresponsabilidade ou incompetência.

As audições de Frederico Pinheiro e do ministro João Galamba na comissão parlamentar de inquérito à tutela política da TAP acabou, como se diz no Brasil, em pizza. Se havia certezas, elas foram confirmadas e se havia dúvidas elas acabaram reforçadas. O que já sabíamos bastava para reclamar a penalização política do ministro que tolerou a existência de um gabinete com muita propensão para o regabofe e pouco sentido de Estado, que hesita em assumir o erro de orquestrar respostas ao escrutínio do Parlamento com a gestora de uma empresa pública que pagou uma indemnização ilegal, que põe o Governo no plano de uma associação de estudantes imatura e impreparada. Nada de novo, portanto.