Erro de contabilidade liberta mais 3 mil milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia

Sobreavaliação do equipamento já fornecido pelos EUA a Kiev atenua necessidade de aprovar novo pacote de assistência até final do ano fiscal.

Um erro de contabilidade do Pentágono na avaliação do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia vai libertar mais três mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros), abrindo caminho para o envio de mais armamento e atenuando a necessidade de o Congresso norte-americano aprovar mais um pacote de assistência antes de acabar o ano fiscal, em Setembro.

O erro resultou da atribuição de um valor maior do que o estimado em armas que foram retiradas dos stocks dos EUA e depois enviadas para a Ucrânia, disseram na quinta-feira dois altos funcionários do Departamento de Defesa norte-americano.

“Descobrimos inconsistências na avaliação do valor do equipamento que já fornecemos à Ucrânia”, disse um dos responsáveis à Reuters, sob condição de anonimato. O Congresso já foi notificado sobre o ajuste contabilístico.

Na sua contabilidade, o Pentágono usou o custo da reposição das armas enviadas para a Ucrânia, em vez do valor do armamento quando foi comprado e consequente desvalorização, disseram as mesmas fontes.

Desde Agosto de 2021, os Estados Unidos enviaram para a Ucrânia armas avaliadas em cerca de 21,1 mil milhões de dólares (19,5 mil milhões de euros).

Embora seja incerto como o Congresso reagirá à notícia, o acerto na avaliação do equipamento poderá adiar a necessidade da Administração Biden de pedir ao Congresso que autorize mais fundos para a Ucrânia.

Os EUA já forneceram a Kiev uma ampla variedade de equipamentos para a Ucrânia, incluindo lançadores de rockets Himars, armas antitanque Javelin e um sistema de mísseis terra-ar Patriot.

“Os serviços - Exército, Marinha, Força Aérea, Fuzileiros Navais - estavam a utilizar o custo actual da substituição do item”, disse um dos funcionários do Pentágono.

Um memorando de 31 de Março, visto pela Reuters, esclareceu aos departamentos de contabilidade de cada um dos ramos das Forças Armadas qual o método que deveria ser usado, citando a regulamentação existente.

No caso das munições de 155 milímetros para os canhões Howitzer, das quais mais de 1,5 milhões foram enviadas para a Ucrânia, o actual valor unitário é de 800 dólares (740 euros). Mas o custo real de cada projéctil pode ser calculado a um preço médio muito mais baixo, disse um dos funcionários do Departamento de Defesa.