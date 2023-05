Bilderberg: Costa oferece almoço aos poderosos, Marcelo convida-os para jantar

Portugal prepara-se para receber cerca de 130 das pessoas mais poderosas do mundo na 69.ª Conferência do grupo Bilderberg, com a presença confirmada de primeiros-ministros, a presidente do Parlamento Europeu, o secretário-geral da NATO e CEO de multinacionais e empresas tecnológicas mundiais. A elite política e financeira mundial de 23 países ocidentais reúne-se entre amanhã e domingo em Lisboa, no Hotel Pestana Palace, com encontros marcados com o Presidente da República e o primeiro-ministro portugueses em dois momentos distintos: António Costa oferece um almoço ao grupo e Marcelo Rebelo de Sousa convida-os para jantar, apurou o PÚBLICO.

Este ano, enquanto país anfitrião, Portugal pôde aumentar o número de participantes nacionais. Na lista constam sete, a começar por Francisco Pinto Balsemão, que integrou o conselho director do grupo (steering committee), responsável pela organização dos encontros entre 1983 e 2015. O antigo primeiro-ministro foi sucedido na direcção por Durão Barroso, chairman da Goldman Sachs até ao final do ano passado, organizador deste encontro, que terá como sempre a seu lado José Luís Arnaut, seu antigo ministro adjunto e sócio do escritório de advogados Rui Pena & Arnaut.

A lista de convidados portugueses é composta pelos CEO de duas das maiores empresas portuguesas, a Galp e a EDP — Filipe Silva e Miguel Stilwell de Andrade, respectivamente —, a que se juntam dois empresários da nova geração, Nuno Sebastião, CEO da tecnológica Feedzai, que já participou no encontro de 2022, e Duarte Moreira, co-fundador da empresa de investimentos Zeno Partners, um dos maiores fundos de investimento suíços.

Este ano, entre os convidados políticos internacionais estão o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, a primeira-ministra da Finlândia em exercício, Sanna Marin, e da Dinamarca, Mette Frederiksen, e a vice-primeira-ministra do Canadá, Chrystia Freeland. A estes juntam-se José Manuel Albares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Édouard Philippe, antigo primeiro-ministro de França e provável futuro candidato presidencial, Tom Tugendhat, ministro do Estado para a Segurança do Reino Unido, a líder do Partido Social-Democrata da Suécia e ex-primeira-ministra Magdalena Andersson, e ainda o antigo campeão mundial de xadrez e crítico de Putin, Garry Kasparov, em representação da organização Renew Democracy Initiative.

Está também confirmada a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmitro Kuleba, até porque a guerra na Ucrânia será um dos temas em debate. São muitos e relevantes os assuntos a discutir: a transição energética, a liderança dos Estados Unidos, o papel da NATO e da Europa, a ascensão de países asiáticos (em particular a China), o sistema bancário e os desafios financeiros e ainda a política industrial e o comércio. Outro tema central é a inteligência artificial e um dos convidados é o CEO da empresa OpenAI, criador do ChatGPT, Sam Altman.

Nas vésperas de celebrar o seu 100.º aniversário, Henry Kissinger, antigo secretário de Estado dos Estados Unidos e um dos membros dos Bilderberg mais antigos, também estará presente, assim como Peter Thiel, presidente da empresa de investimentos Thiel Capital LLC, Satya Nadella, CEO da Microsoft, o ex-CEO da Google Eric Schmidt e ainda a directora da CIA, Avril Haines. Espera-se ainda a presença da espanhola Ana P. Botín, presidente executiva do Banco Santander, e do canadiano Mark Carney, antigo presidente do Banco de Inglaterra.

Na reunião a realizar na zona de Alcântara estarão ainda altas individualidades de Bruxelas. É o caso de Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, e Josep Borrell, vice-presidente da Comissão Europeia. A Borrell juntar-se-á o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni. Na lista consta também o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que esteve reunido com o primeiro-ministro português esta quinta-feira.

Pouco se sabe sobre o encontro que decorre sob a regra da Chatham House (segundo a qual os participantes podem falar das ideias partilhadas, mas não podem identificar quem as expressou). No entanto, nos últimos anos a organização tem vindo a disponibilizar a lista de convidados e temas a abordar. A última edição deste encontro decorreu em Junho de 2022, nos EUA, sendo que a última vez que Portugal tratou da sua organização foi em 1999, há quase 24 anos, em Sintra.