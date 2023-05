Que médicos de família é que queremos?

Neste 19 de maio, vamos comemorar mais um Dia Mundial do Médico de Família. Este ano, o tema proposto é o “Médico de família: o coração dos cuidados de saúde”, que nos apela a olhar o funcionamento da saúde como um sistema vivo, em que múltiplos órgãos intervêm sinergicamente e em equilíbrio para manter a homeostasia.

Compreendemos que não há um bom sistema de saúde sem especialidades de alta tecnologia capazes de proporcionar o tratamento mais adequado aos casos graves que dela necessitam. Todos o queremos para os nossos concidadãos e para nós próprios. Por isso pagamos os nossos impostos que, entre outros, irão também financiar estes serviços. Mas sabemos que a verdadeira saúde ultrapassa largamente a contabilidade das doenças. A maior parte de nós é saudável com episódios mais ou menos espaçados de doença, muitas vezes sem impacto significativo, não obstante a necessidade de cuidados. Mesmo na doença crónica que acompanha a idade, conseguimos encontrar saúde apesar do convívio diário com as doenças.

O médico de família é o especialista nesta ligação entre a saúde e a doença. É o verdadeiro coração que impulsiona o percurso das pessoas dentro da mecânica dos sistemas de saúde. E é também o coração que humaniza os serviços e os retorna à sua verdadeira essência: a medicina só existe porque existem pessoas que dela necessitam. Falar do coração dos cuidados de saúde é falar das necessidades básicas das pessoas e, portanto, falar do papel dos médicos de família é falar de proporcionar a todos oportunidades para uma vida longa, feliz e com prosperidade, maximizando o potencial de saúde e orientando as doenças quando forem aparecendo.

Por isso, os médicos da família fazem uma formação especializada em Medicina Geral e Familiar, treinando nos quatro anos de internato um conjunto de tarefas específicas capazes de proporcionar esta abrangência em continuidade ao longo de toda a vida. Percebem que à sua frente está sempre uma pessoa, com ou sem doença, mais do que um diagnóstico, um tratamento ou uma cirurgia mais ou menos diferenciados, e utilizam muitas vezes a relação como aliança terapêutica privilegiada.

Neste sentido, os médicos de família têm uma plasticidade que permite ajustar em cada momento a ação à necessidade, reequilibrando a vulnerabilidade e a doença e proporcionando a cada um o que realmente necessita seja nos tratamentos, na prevenção ou na paliação, multiplicando o valor de cada ato no retorno do benefício individual e social.

O acesso ao médico de família é, assim, um investimento fundamental na nossa sociedade, para que o direito à saúde seja de facto geral e universal. É dever de todos defender e promover a saúde e, por isso, lançamos a pergunta: que médico de família nós queremos?

Queremos médicos de família a trabalhar em complementaridade com as instituições e restantes serviços do Sistema Nacional de Saúde, eliminando redundâncias e duplicações não justificadas pelo contexto clínico do doente.

Queremos autonomia de gestão e capacidade de implementação de soluções locais, baseadas no conhecimento e investigação científica.

Queremos diminuição da carga burocrática e sistemas informáticos que sejam auxiliares e não parasitas da relação médico-doente, com integração de ferramentas de apoio à decisão clínica.

Queremos uma reforma da rede de referenciação com uma atitude verdadeiramente colaborativa entre os níveis de cuidados.

Queremos uma revisão da carga de trabalho dos médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar que permita ganhar tempo efetivo de consulta e acesso das pessoas ao seu médico assistente.

Queremos processos de avaliação dos médicos e dos outros profissionais de saúde orientados para promover a qualidade.

Queremos que os médicos sejam a principal voz nas decisões que interferem diretamente no exercício e no perfil profissional específico.

Queremos combater efetivamente o desperdício pela melhoria da literacia em saúde e pela implementação de políticas de saúde em todos os setores.

Queremos estes médicos de família, porque só assim teremos de facto saúde para todos.

