Marionetas, contos e malabarismo para equilibrar o tempo em família

Jardins Abertos com hortas, festas aos museus e à Marinha, um festival Mental e outro para pôr o ponto no i também entram no quadro para entreter os miúdos nos próximos dias.

FESTIVAIS

FIMFA Lx23

18 de Maio a 4 de Junho

Um baile de marionetas patrocinado pela companhia Scopitone, uma Capuchinho Vermelho gigante animada por Julie Desrosiers, as fábulas moldadas em barro pelo colectivo Kahraba, os dedos bailarinos da Made by Hands, os sapatos da Scopitone & Cie e de Ariel Doron ou o surrealismo com rãs e ratos de Les Antliaclastes.

Estes são alguns dos momentos do 23.º Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas, que invade nove espaços lisboetas (e um em Tondela, na primeira saída do festival para fora da capital) com duas dezenas de criações, aproveitando para fazer a festa aos 30 anos da organizadora A Tarumba. Workshops, filmes e encontros completam o cardápio, elencado em tarumba.pt/2023/pt/fimfa.

Festival i!

19 a 21 de Maio

O festival que Águeda e a associação D’Orfeu dedicam ao público infantil e familiar volta à carga, para a sua 14.ª edição.

Mão Verde de Capicua e comparsas, Malas e Fraldas de Catrapum Catrapeia, Histórias a Pedais da 5.ª Oficina, Uni-Verso da Baal17, Ovo da WeTumTum, Bail'a Rir da PédeXumbo, 1 Planeta & 4 Mãos da Companhia Certa da Varazim Teatro, O Sorriso do Náufrago de Claire Ducreux e Raposódio da companhia anfitriã são alguns dos pontos no mapa, que chega a vários espaços e se alinhava também com oficinas, carrosséis e jogos tradicionais.

Sexta, às 21h30, e sábado e domingo, a partir das 10h. Grátis a 8€.

Foto Malas e Fraldas de Catrapum Catrapeia DR

Festival Mental

12 a 27 de Maio

A demência, o trabalho, o desporto e a inteligência artificial. É nestes eixos que se move a sétima edição do festival, que nasceu em 2017 com a missão de combater o estigma social (e o consequente isolamento) das questões associadas à saúde mental, promovendo a partilha de experiências e de ideias.

Sob a curadoria de Ana Pinto Coelho, integra cinema, dança, teatro, literatura, conversas e música, reservando espaço também a um Lugar de Encontro com os mais novos e à estreia do Mental Natura, composto por uma série de actividades ao ar livre. O cartaz (detalhado aqui) passa maioritariamente pelo Cinema São Jorge (Lisboa), entre 18 e 21 de Maio, estendendo os braços também ao Ferroviário (dia 26) e ao Parque Quinta das Conchas e Lilases (27). Grátis a 8€.

FESTAS

Festa dos Contos

18 a 20 de Maio

É com a consciência de que “é urgente estarmos juntos enquanto comunidade para conseguir parar o tempo, escutar com atenção e produzir pensamento” que a Festa dos Contos volta a espalhar a sua magia.

Na palavra dita, ouvida e cantada, seja ela cuidada ou esquecida – a esta última estão entregues as honras do cartaz da 13.ª edição –, o reencontro faz-se no Cineteatro Curvo Semedo (Montemor-o-Novo), por meio de contos, música, poesia, cinema de animação, teatro, livros e exposições.

A festa é organizada pela Trimagisto, com o apoio do município. O programa, de entrada livre, pode ser consultado aqui.

Encontro Português de Malabarismo

18 a 21 de Maio

Em Serpins (Lousã), a companhia Marimbondo põe no ar o 14.º Encontro Português de Malabarismo.

Aberto a profissionais, amadores e curiosos da arte, o evento equilibra-se entre habilidades com massas, bolas, chapéus, diabolos e argolas, oficinas com “alguns dos melhores” malabaristas, magia, acrobacia, palhaços, jogos e outras técnicas circenses.

O bilhete diário custa 20€; o passe, 60€. Crianças até aos 12 anos e malabaristas com mais de 65 anos não pagam. Cartaz completo aqui.

Dia da Marinha no Porto

18 a 21 de Maio

Visitas a navios, baptismos de mar, mergulho, escalada, realidade virtual, provas de resistência, exposições, concertos, um colóquio e um desfile.

É no Porto que se concentram, este ano, as celebrações do Dia da Marinha, assinalado no calendário a 20 de Maio. Entre a Ribeira e a Alfândega, são mais de 30 as actividades propostas, gratuitas e detalhadas aqui, com o objectivo de promover a ligação da Marinha com a comunidade e reforçar os laços de todos com o mar.

Dia Internacional dos Museus

20 e 21 de Maio

A Marinha Grande entra na festa dos museus com demonstrações do fabrico de vidro soprado no Estúdio Poeiras Glass do Edifício da Resinagem (das 14h às 17h); visitas encenadas ao Museu do Vidro (sábado, às 22h, e domingo, às 15h, para crianças dos seis aos dez anos); e um ateliê de pintura sobre vidro no museu (domingo, às 10h30, dos seis aos 12 anos).

A entrada é livre e, excluindo as demonstrações na Resinagem, está sujeita a inscrição prévia em museu.vidro@cm-mgrande.pt.

MÚSICA

Concertos Promenade 2.0: A Minha Mãe Ganso de Maurice Ravel

21 de Maio

Num concerto para toda a família, sob a batuta de Cesário Costa, a Orquestra Sinfónica Artave interpreta a obra composta com base nos contos de Charles Perrault e de Marie-Catherine d'Aulnoy. A sessão conta com os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e o cenário multimédia de Sara Botelho.

Domingo, às 11h, no Coliseu Porto Ageas, com bilhetes de 8€ a 14€.

TEATRO

A Divina Comédia Contada às Crianças

20 de Maio

Numa produção do Teatro Causa, traduz-se por miúdos a história da Divina Comédia de Dante Alighieri. O Inferno, o Purgatório e o Paraíso compõem as partes deste poema épico, aqui levado à cena com “sugestivas imagens de objectos e de formas animadas, projectadas numa enorme tela”, dita a sinopse.

Na Casa da Criatividade de São João da Madeira, sábado, às 15h30, com bilhetes a 2,50€.

PASSEIOS

Jardins Abertos

20 a 28 de Maio

Ao longo de dois fins-de-semana (20 e 21 e 27 e 28 de Maio), os Jardins Abertos convidam a entrar nos espaços lisboetas, descobrir curiosidades botânicas e olhar para o que podemos colher e comer.

Com o foco na alimentação, o programa traz passeios, oficinas, visitas guiadas e actividades para famílias em hortas e projectos agrícolas, apresentando soluções criativas para alimentar sistemas sustentáveis de produção, como faz saber a organização: “A cidade que invadiu o campo abre-se agora à ocupação verde e torna-se espaço para semear, cuidar, colher e transformar”.

A agrofloresta urbana de Campolide desenvolvida pela Bela Flor Respira, a Horta do Alto da Eira da Associação Regador, a start-up Raiz Vertical Farms e as plantas comestíveis e aromáticas de Monsanto, dos jardins da Gulbenkian e do Palácio Fronteira são algumas das coordenadas no caminho.

Tal como nas edições anteriores, todas as actividades são gratuitas, respeitando a ordem de chegada e a lotação de cada sítio.