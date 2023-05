Governo britânico gastou 162 milhões de libras no funeral de Isabel II

O governo britânico estima ter gastado 161,7 milhões de libras (cerca de 186.2 milhões de euros) no funeral da rainha Isabel II, em Setembro do ano passado. O valor anunciado, esta quinta-feira, pelo ministério das finanças e economia diz respeito não só às cerimónias fúnebres de 19 de Setembro, como a todos os eventos periféricos.

Depois da morte da monarca com o reinado mais longo da História britânica, a 8 de Setembro, o país entrou em dez dias de luto nacional, que culminaram no funeral de Estado. Durante esses dias, o caixão esteve em câmara ardente na Catedral de Edimburgo para um velório, antes de partir em direcção a Londres.

Nas ruas da capital, 250 mil pessoas esperaram horas em filas para prestar uma homenagem à rainha nas Casas do Parlamento. Houve mesmo quem tivesse estado mais de 24 horas a aguardar a sua vez.

Entretanto, o sucessor Carlos III, recém-proclamado rei, percorreu as quatro nações do Reino Unido, numa digressão para cumprimentar a multidão enlutada pela morte da soberana.

O rei Carlos, com o príncipe Harry atrás de si, olha para o caixão da mãe, a rainha Isabel II KAI PFAFFENBACH O rei Carlos com William, o novo príncipe de Gales HANNAH MCKAY O rei Carlos com a irmã, a princesa Ana HANNAH MCKAY Carlos III, a princesa Ana, o príncipe André, o príncipe Harry e Peter Phillips SARAH MEYSSONNIER O caixão é colocado junto ao altar na Abadia de Westminster, Londres Gareth Fuller/Pool via REUTERS Carlos, Ana e André e Eduardo caminharam atrás do caixão KAI PFAFFENBACH O príncipe William e o príncipe Harry seguem o carro militar que carrega o caixão da rainha Isabel II Emilio Morenatti/Pool via REUTERS O antigo rei Juan Carlos de Espanha e a antiga rainha Sofia de Espanha. O convite ao rei emérito causou mal-estar na coroa espanhola MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS Catherine, princesa de Gales, com os dois filhos mais velhos: George, de 9 anos, e Charlotte, de 7 PHIL NOBLE Os reis de Espanha: Felipe VI e Letizia PHIL NOBLE O príncipe Eduardo, conde de Wessex, e Sofia, condessa de Wessex, com os príncipes de Gales BEN STANSALL/Pool via REUTERS A primeira-ministra britânica Liz Truss proferiu a segunda leitura da cerimónia religiosa PHIL NOBLE A rainha consorte Camila, ladeada por Meghan, à esquerda da imagem, e Kate com os filhos HANNAH MCKAY Um membro do Exército britânico usa o emblema da rainha Isabel II ALKIS KONSTANTINIDIS Catherine, princesa de Gales PETER CZIBORRA Os príncipes Charlotte e George SARAH MEYSSONNIER William e Harry PETER CZIBORRA O cortejo saiu da Abadia Westminster depois da cerimónia fúnebre POOL A chegada de Isabel II à Abadia de Westminster KAI PFAFFENBACH O pessoal que trabalha no Palácio de Buckingham assistiu à passagem do cortejo Tristan Fewings/Pool via REUTERS O pessoal que trabalha no Palácio de Buckingham assistiu à passagem do cortejo Tristan Fewings/Pool via REUTERS O pessoal que trabalha no Palácio de Buckingham assistiu à passagem do cortejo Chip Somodevilla/Pool via REUTERS Milhares de pessoas assistiram ao cortejo KEVIN COOMBS Milhares de pessoas assistiram ao cortejo JASON CAIRNDUFF Milhares de pessoas assistiram ao cortejo KEVIN COOMBS Milhares de pessoas assistiram ao cortejo TOM NICHOLSON Milhares de pessoas assistiram ao cortejo POOL via Reuters Milhares de pessoas assistiram ao cortejo PETER CZIBORRA O país fez dois minutos de silêncio Rob Pinney/Pool via REUTERS Junto ao Castelo de Windsor, milhares de pessoas acompanham a chegada do caixão de Isabel II Alex Pantling/Pool via REUTERS Os guardas reais acompanham o carro funerário em Windsor MOLLY DARLINGTON Os guardas reais acompanham o carro funerário em Windsor MOLLY DARLINGTON O carro funerário que leva o caixão em Windsor MOLLY DARLINGTON Detalhe do funeral de Estado de Isabel II, o primeiro no país desde 1965 DANIEL LEAL/Pool via REUTERS No Castelo de Windsor, milhares deixaram flores à rainha HENRY NICHOLLS Isabel II morreu a 8 de Setembro Christophe Ena/Pool via REUTERS O carro funerário viaja ao longo da Long Walk do Castelo de Windsor LEE SMITH O cortejo funerário de Isabel II CARLOS BARRIA O cartão assinado por Carlos III para a mãe Frank Augstein/Pool via REUTERS Funeral de Isabel II HENRY NICHOLLS Funeral de Isabel II PETER NICHOLLS Funeral de Isabel II DANIEL LEAL/Pool via REUTERS Funeral de Isabel II Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS Funeral de Isabel II Adam Gerrard/Pool via REUTERS Funeral de Isabel II TREVOR ADAMS/Pool via REUTERS Funeral de Isabel II PETER NICHOLLS Funeral de Isabel II PAUL CHILDS O rei Carlos III, a rainha consorte, a princesa real, o vice-almirante sir Tim Laurence, o duque de Iorque, o conde de Wessex, a condessa de Wessex, o príncipe de Gales, a princesa de Gales, o príncipe George, a Princesa Charlotte, o duque de Sussex, a duquesa de Sussex, Peter Phillips e o conde de Snowdon seguem atrás do caixão da rainha Isabel II, sob o estandarte real com a coroa imperial do Estado, o orbe e o ceptro Danny Lawson/Pool via REUTERS Fotogaleria O rei Carlos, com o príncipe Harry atrás de si, olha para o caixão da mãe, a rainha Isabel II KAI PFAFFENBACH

“As prioridades do Governo eram que estes eventos decorressem calmamente e com o nível apropriado de dignidade, ao mesmo tempo que asseguravam a segurança do público”, fez notar o secretário-geral do Tesouro, John Glen, em comunicado.

O Home Office, que é responsável pelo policiamento e pela segurança nacional, assegurou a maior porção das despesas, com custos a ascender os 73,7 milhões de libras (quase 85 milhões de euros).

Praça do Parlamento em Londres Reuters/SARAH MEYSSONNIER A operação policial deverá ser a maior em quase 200 anos de história da Met Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS Os parques reúnem milhares que assistem à cerimónia através de ecrãs gigantes Reuters/POOL Uma das avenidas por onde passará o cortejo fúnebre Reuters/KEVIN COOMBS Isabel II morreu a 8 de Setembro, aos 96 anos Reuters/TOM NICHOLSON Muitos dormiram na rua para guardar um lugar EPA/STUART BROCK Muita gente acampou durante a noite para assistir ao cortejo EPA/STUART BROCK Londres, 19 de Setembro de 2022 EPA/OLIVIER HOSLET As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 Reuters/TOM NICHOLSON As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 Reuters/TOM NICHOLSON As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 Reuters/TOM NICHOLSON As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 Reuters/TOM NICHOLSON As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 EPA/VINCE MIGNOTT As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 EPA/VINCE MIGNOTT As pessoas reúnem-se no dia do funeral de Estado da rainha Isabel II, em Londres, a 19 de Setembro de 2022 EPA/OLIVIER HOSLET Uma banda actua antes do funeral de Isabel II no centro de Londres, a 19 de Setembro de 2022 Reuters/POOL As pessoas abraçam-se em Hyde Park, no dia do funeral e enterro da rainha Isabel, em Londres Reuters/JASON CAIRNDUFF Fotogaleria Praça do Parlamento em Londres Reuters/SARAH MEYSSONNIER

Em Setembro, a Polícia Metropolitana de Londres disse que o funeral era o evento com mais policiamento na história daquele país, onde estiveram representantes oficias de todo o mundo a assistir — foram mais de 500 dignitários. A BBC noticiou então que estariam 4000 membros das forças de segurança envolvidos nas operações das ruas.

O funeral foi idealizado e planeado por Isabel II até ao mais ínfimo detalhe e tratou-se de um momento histórico: nunca antes as exéquias de um soberano britânico tinham sido acompanhadas em directo e integralmente pela televisão.

Os custos do funeral de Isabel II deverão ascender a despesa da coroação de Carlos III, também assegurada pelo Governo e que tanta indignação provocou no Reino Unido. Ainda sem dados oficiais, estima-se que os três dias de festa, 6, 7 e 8 de Maio, tenham custado 100 milhões de libras (cerca de 113 milhões de euros).