Presidente da TAP muda comissão executiva

O novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, que assumiu funções há um mês, fez alterações à comissão executiva, nomeando para este órgão Maria João Cardoso, ligada à área de manutenção da companhia aérea, e Mário Chaves, que estava há pouco tempo à frente da Portugália.

No caso de Mário Chaves, o gestor esteve na Sata até Fevereiro, onde trabalhou com Luís Rodrigues (que liderou a companhia aérea açoriana até ser escolhido pelo Governo para substituir Christine Ourmières-Widener na TAP).

Já Ramiro Sequeira, que estava com a pasta das operações chegou a ser presidente da companhia aérea entre a saída de Antonoaldo Neves em 2020, e a entrada de Ourmières-Widener em 2021, passa de administrador executivo a administrador não executivo.

A comissão executiva é ainda composta por Sofia Lufinha e Gonçalo Pires, além de Silvia Mosquera. Esta última já anunciou que sai do cargo em Junho, ficando a comissão executiva com quatro administradores até ao final do mandato, no ano que vem.

Numa mensagem aos trabalhadores enviada esta quinta-feira à tarde, e na qual deu conta das mudanças, Luís Rodrigues agradeceu a Ramiro Sequeira a “dedicação e compromisso nas diferentes funções até agora desempenhadas”.

Sobre a comissão executiva, adiantou que esta “discutirá algumas alterações na sua orgânica que se mostrarem relevantes para os interesses do negócio da TAP”. Para já, disse, a actual directora jurídica, Manuela Simões, “passará a acumular com a função de secretária-geral”.

“Como disse na nossa reunião geral de 26 de Abril, o nosso destino está nas nossas mãos. Este é um passo importante para dar seguimento a isso mesmo”, afirmou o gestor.