Luís Rodrigues assume funções como presidente da TAP na sexta-feira

Gestor que até há pouco tempo liderava à SATA volta à administração da TAP, onde já esteve no passado.

Luís Rodrigues vai tomar posse como presidente do conselho de administração e presidente executivo da TAP esta sexta-feira, sucedendo neste último cargo a Christine Ourmières-Widener, que foi demitida, foi anunciado esta quarta-feira.

“O novo presidente do conselho de administração [PCA] e presidente da comissão executiva [PCE] da TAP SA e da TAP SGPS, Luís Rodrigues, vai assumir funções na sexta-feira, dia 14 de Abril”, indicou, em comunicado o Ministério das Finanças.

Este responsável, que até então liderava a SATA, foi escolhido pelo Governo para substituir Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja, que foram demitidos.

“A entrada em funções segue-se à aprovação hoje, dia 12 de Abril, do novo PCA em assembleia geral de accionistas, em que o Estado se faz representar pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF)”, explica o Ministério das Finanças em comunicado enviado às redacções. Na mesma assembleia, acrescenta a tutela, “foram também adoptadas as decisões finais sobre os procedimentos legalmente previstos para a destituição dos titulares dos cargos de PCA e PCE, cujo último dia em funções será 13 de Abril”.

A deliberação final adoptada esta quarta-feira “conclui o processo iniciado na assembleia geral de 13 de Março, tendo a DGTF notificado o PCA e a PCE da companhia dos respectivos projectos de decisão de demissão no dia seguinte”.

O ministério liderado por Fernando Medina conclui a nota defendendo que “ficam assim reunidas as condições para que a TAP inicie uma nova etapa, capaz de assegurar o foco na implementação bem-sucedida do plano de reestruturação da empresa, para a qual o contributo diário de todos os trabalhadores é imprescindível”.