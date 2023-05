Não compreendo as acusações públicas sobre a alegada propaganda pró-Putin em Coimbra, em nada fundamentadas e claramente provocadoras. Quaisquer acusações deveriam ser feitas com base em factos.

No dia 10 de maio de 2023, recebi um email do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Universidade de Coimbra a informar da cessação imediata do meu contrato a título gracioso. Mais tarde, vim a saber que tinha sido por ordem direta do reitor. Assim, por escrito e sem previamente averiguar se as acusações se ancoram. Posso dizer que estou indignado e perplexo.