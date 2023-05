Esta é a verdade de Costa. Quando dá jeito, ele tem outras

Estão a chegar as tardes por que esperávamos, a ver se emergimos da noite e do silêncio. Frederico Pinheiro, o assessor que roubou um computador que só foi recolhido pelo SIS por não ter sido roubado, fala esta quarta-feira no Parlamento às 14h. Eugénia Correia Cabaço, a chefe de gabinete que se diz ter sido agredida, mas não se sabe como, e telefonado para o SIS, mas não se sabe para quem, fala às 17h. E João Galamba, o ministro que se demitiu e logo foi readmitido, fala também às 17h, mas de quinta-feira. Como sempre acontece quando as expectativas estão altas, é possível que o programa se revele uma desilusão. Mas tenhamos fé, porque o preâmbulo foi animador.

