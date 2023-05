Sem água não há arquitectura – eis a questão de Portugal na Bienal de Veneza

Vacas que pairam sobre a Lagoa das Sete Cidades numa paisagem surreal. Uma máquina que parece inventada por um cientista louco para produzir solo no Alqueva exaurido. Estranhos objectos laranja que pregam partidas a quem usa mal a água do Tâmega. Uma raiz gigante de um freixo que é afinal o melhor depósito de água no Douro Internacional. Uma ribeira no Funchal a que hão-de retirar o betão para revelar um paraíso perdido. Uma arquitecta activista que usa o seu corpo desnudo para reclamar o direito ao rio Zêzere.

