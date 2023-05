Moacyr Luz e Pierre Aderne anunciam álbum com uma revisitação da boémia de Copacabana

Desde Maio de 2022 que os cantores e compositores brasileiros Pierre Aderne e Moacyr Luz estão a trabalhar num álbum conjunto, que, anunciam agora, verá a luz do dia no final deste mês de Maio. Nestes doze meses, têm tocado ao vivo em vários palcos (em particular nos da Rua das Pretas, colectivo criado por Pierre Aderne em Lisboa, há mais de uma década) e já apresentaram, em singles e videoclipes, canções como Samba do trabalhador ou Um menino chamado Brasil, onde à dupla Moacyr-Pierre se juntaram as vozes de cantores como Tito Paris, Fafá De Belém, Nancy Vieira, José Eduardo Agualusa, Mia Couto, Nilson Dourado, Pedro Luís, Pedro Miranda, Valéria Lobão, Mário Marta, Sara Paixão, Maia Balduz, Luiz Caracol, Susana Travassos, Luciano Maia, Léo Bianchini, Walter Areia e Dado Villalobos.

Nesta segunda-feira, 15 de Maio, Moacyr e Pierre estreiam uma nova canção, com um videoclipe gravado entre e Lisboa e o Rio de Janeiro: Prado Júnior, que é primeira faixa do álbum que não tarda, resultante da sua parceria e intitulado Mapa dos Rios. A canção foi buscar o nome a uma avenida de Copacabana, Prado Junior, precisamente, e a sua intenção é revisitar o imaginário da velha boémia de Copacabana, presente da memória de ambos. Com letra de Pierre e música de Moacyr, Prado Júnior resgata “a alegria complexa do samba e da prosa dos botecos” com a participação, ao lado de Moacyr (violão e voz) e Pierre (voz), de Nilson Dourado (percussão), Júnior Oliveira (tamborim), Walter Areia (contrabaixo), Fred Martins (violão) e Allan Abbadia (trombone). Além de muitos amigos ali reencontrados.

Enquanto o disco não vem, anunciam-se para a dupla (e para os muitos músicos que dão corpo e alma ao colectivo Rua das Pretas) novos espectáculos. Dia 24 de Maio, estarão juntos no Coliseu do Porto, em mais uma sessão do colectivo Rua das Pretas (às 21h), no dia 26 farão a antestreia do álbum Mapa dos Rios no Hotel Mundial (Roof), em Lisboa, e no dia 1 de Junho, também em Lisboa, a Rua das Pretas volta ao palco do Coliseu dos Recreios (21h).