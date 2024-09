Beatriz Felício lança em videoclipe um dos temas do seu concerto de Junho no CCB

Em Junho deste ano, no mesmo dia em que lançou o seu álbum de estreia, a fadista Beatriz Felício apresentou-se ao vivo no CCB para mostrar esse disco ao público. De tudo o que então cantou, e foi gravado, escolheu agora um tema para publicar em videoclipe: Não sei o que fazer, com letra de Ana Lúcia e música de um fado tradicional, o Fado Varela. Na guitarra portuguesa está Rui Poço, na guitarra clássica João Domingos e no baixo André Moreira. A realização e edição é de Sebas Ferreira e a captação de som de Tiago Ferreira.

Depois desse concerto no Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa, na noite de 21 de Junho e integrado no ciclo Há Fado no Cais, Beatriz Felício tem corrido outros palcos, no país e fora dele. Na próxima sexta-feira, 20 de Setembro, é uma das convidadas especiais de Camané na Culturgest, num espectáculo de retrospectiva de carreira deste fadista. E na semana seguinte, no dia 25 de Setembro, actuará no Festival de Fado de Marrocos.

O videoclipe de Não sei o que fazer vem juntar-se a outros que serviram de apresentação do disco homónimo de Beatriz Felício, como Poema do amor corrido ou A canção da Bia.