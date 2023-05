Santos Silva considera absurda pergunta sobre preparação de campanha presidencial

O presidente da Assembleia da República considerou, esta segunda-feira, absurda uma questão que lhe foi colocada sobre a sua eventual preparação para a campanha presidencial junto das comunidades portuguesas em França, afirmando que a visita a Paris se enquadra nas suas competências.

"Isso parece uma pergunta absurda. Eu estou aqui para me reunir com a minha homóloga francesa, sou deputado eleito pelo círculo da emigração, portanto sempre que estou fora do país tento contactar com portugueses", comentou Augusto Santos Silva, quando questionado sobre se estaria a preparar uma eventual campanha presidencial em Paris.

Santos Silva lembrou que se fez acompanhar por "deputados dos diferentes partidos" e comentou de seguida: "Se há coisa que não está aqui em causa é uma coisa que exceda as competências da Assembleia da República."

O presidente do Parlamento português está em Paris para uma visita oficial de dois dias, tendo tido esta segunda-feira de manhã um encontro com a presidente da Assembleia Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, e com a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo.

Augusto Santos Silva encontrou-se também com os eleitos da comunidade portuguesa na embaixada de Portugal na capital francesa.

No encontro com Yaël Braun-Pivet, Santos Silva disse ter abordado o tema da disciplina no hemiciclo, já que recentemente na Assembleia Nacional em França, durante a discussão da reforma do sistema de pensões, houve vários incidentes com a extrema-direita e com a extrema-esquerda, em que a presidente teve de se impor face a gritos, cânticos e outros comportamentos por parte dos deputados.

Outro dos temas abordados foi a guerra na Ucrânia, com Augusto Santos Silva a dizer que a presença em vários países europeus de Volodymyr Zelensky "é importantíssima".

"É importantíssimo que Volodymyr Zelensky possa multiplicar as suas viagens às capitais europeias [...], até porque é uma demonstração de liberdade dos ucranianos", declarou o presidente da Assembleia da República, acrescentando que na sequência de visitas só falta agora o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deslocar-se à Ucrânia.

Na terça-feira, Augusto Santos Silva vai encontrar-se em Paris com o presidente do Senado, Gérard Larcher, e ainda com mais personalidades da comunidade portuguesa em França.