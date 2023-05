OE2024: “tem de dar um passo em frente” nos “salários da função pública”

Eurico Brilhante Dias não está preocupado com o que a CPI à TAP possa vir a revelar, o que vê como “preocupante” é a “degradação do ambiente político” no Parlamento.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, defende que o Orçamento do Estado para 2024 terá de apostar nas “políticas de valorização salarial” destinadas, “em particular”, à função pública. Para a próxima sessão legislativa, elege como bandeira do Grupo Parlamentar do PS (GPPS) uma “agenda dos idosos”, até porque, sublinha, “o país tem imensas lacunas na área da oferta de serviços às pessoas com mais idade”. Já sobre a não aceitação da demissão de João Galamba por António Costa, defende que a decisão clarificou que é o primeiro-ministro quem “define a sua equipa”.