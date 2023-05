Lukashenko falha mais um evento e crescem as dúvidas sobre o seu estado de saúde

Presidente bielorrusso não é visto em público há uma semana e no domingo foi substituído pelo primeiro-ministro numa importante cerimónia do regime. Oposição diz que está numa clínica.

Alexander Lukashenko, Presidente da Bielorrússia, não é visto em público desde terça-feira da semana passada e este domingo voltou a falhar mais um importante evento do calendário do regime, em Minsk, fazendo crescer a especulação sobre o seu estado de saúde.

Segundo a agência estatal BelTA, foi o primeiro-ministro, Roman Golovchenko, quem marcou presença numa cerimónia na capital onde um grupo de jovens prestou juramento à bandeira bielorrussa, tendo lido uma mensagem do chefe de Estado, de 68 anos.

A agência noticiosa não deu, no entanto, nenhuma explicação sobre a ausência de quase uma semana de Lukashenko do espaço público. O gabinete do Presidente também não ofereceu quaisquer explicações para o caso.

Pela primeira vez em quase 30 anos, o Lukashenko não discursou nas comemorações da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, na II Guerra Mundial. Para além disso, teve uma passagem fugaz pelas celebrações de Moscovo, assistindo apenas à parada militar, faltando a outros eventos organizados pelas autoridades russas.

O site noticioso Euroradio, ligado à oposição, garante, no entanto, que o Presidente foi levado para uma das melhores clínicas hospitalares de Minsk.

E o site russo Podyom citou um deputado da câmara baixa do Parlamento russo, Konstantin Zatulin, que diz que Lukashenko “adoeceu, simplesmente” e “precisa, provavelmente, de descansar”.

O diário russo Kommersant também publicou um artigo sobre o estado de saúde do Presidente bielorrusso, citando Zatulin e os media da Bielorrússia ligados à oposição. É muito incomum ver órgãos de comunicação russos noticiarem sobre o estado de saúde dos líderes do seu país ou de países aliados de Moscovo.

Esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Sergei Aleinik, inicia, na capital russa, uma visita de três dias ao território do principal aliado do regime.