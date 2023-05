Aos 81, Martha Stewart é a mais velha modelo de capa da Sports Illustrated Swimsuit

Na edição de 2023 da revista, Martha Stewart apresenta-se com um fato de banho completo branco da Monday Swimwear, juntamente com uma capa laranja da Torso Creations.

A empresária e apresentadora de televisão norte-americana Martha Stewart vai fazer história ao tornar-se a mulher mais velha a posar de fato de banho para a capa da Sports Illustrated Swimsuit (SIS).

Aos 81 anos, Martha Stewart revelou a novidade em primeira mão, nesta segunda-feira, no programa The Today Show, da NBC, confessando a estranheza, mas sem esconder o entusiasmo. “Não penso muito na idade, mas pensei que isto é um pouco histórico.”

Na edição de 2023 da revista, Martha Stewart — que em jovem foi modelo — apresenta-se com um fato de banho completo branco da Monday Swimwear, juntamente com uma capa laranja da Torso Creations. No interior da revista, pode ser acompanhada toda a sessão que fez com Ruvén Afanador, na República Dominicana, ao longo da qual se exibe com uma dezena de fatos de banho.

A Sports Illustrated Swimsuit é uma edição especial de fatos de banho publicada anualmente desde 1964, pela revista norte-americana de desporto Sports Illustrated, que, ao longo dos tempos, se celebrizou por retratar modelos (aparecer na SIS era sinónimo de se ser uma supermodelo), atletas e celebridades.

Nos últimos anos, porém, aquela que é tida como uma das revistas mais lucrativas do mundo, passou a olhar para a capa de forma a defender uma política de inclusividade e diversidade, dando visibilidade a corpos de diferentes tipos e formas, num combate ao idadismo, à gordofobia e ao fenómeno do body shamming: em 2020, Valentina Sampaio tornou-se a primeira modelo transgénero a posar para a capa, seguindo-se Leyna Bloom; em 2022, Yumi Nu foi a modelo plus-size escolhida para mostrar um corpo voluptuoso e Maye Musk (a mãe de Elon) provou, aos 74 anos, que a idade não é impedimento para se exibir de fato de banho.

Agora, Martha Stewart, fenómeno televisivo de programas de culinária e decoração, que em 2005 esteve presa cinco meses e cumpriu outros cinco em prisão domiciliária, em 2005, por fraude fiscal, mostra que aos 81 anos ainda transborda sensualidade. “A idade não é o factor determinante em termos de relações ou em termos de sucesso, mas o que as pessoas fazem, como as pessoas pensam, como as pessoas agem, é isso que é importante e não a sua idade”, resumiu.

Como já começa a ser tradição na revista, há mais capas: a actriz e modelo norte-americana Megan Fox, a cantora e compositora alemã Kim Petras e a instagrammer norte-americana de origem libanesa Brooks Nader.