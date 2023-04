Ariana Grande clama por gentileza e declara que “aspecto saudável pode ser diferente”

“O corpo com que têm vindo a comparar o meu corpo actual era a [minha] versão menos saudável”, de um período em que “estava a tomar muitos antidepressivos, a beber por cima e a comer mal”, explica Ariana Grande, num vídeo publicado no TikTok, revelando que o “aspecto saudável” que lhe era atribuído nessa época estava tão errado quanto as críticas à sua perda de peso. Afinal, destaca, “um aspecto saudável pode ser diferente”.

Para a cantora, de 29 anos, as pessoas deveriam estar “menos à vontade a comentar os corpos das outras pessoas”, mesmo que a intenção seja boa, exortando os seus seguidores a “serem gentis” e a não enveredarem por um discurso de body shaming.

“Nunca se sabe o que alguém está a passar”, observa. “Por isso, mesmo que [o comentário] venha de um lugar amoroso e carinhoso, essa pessoa provavelmente está a trabalhar [no problema] ou tem um sistema de apoio com o qual está a trabalhar, nunca se sabe — por isso, sejam gentis uns com os outros e convosco próprios”, resume.