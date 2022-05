Aos 74 anos, de fato de banho, Maye Musk é capa da edição especial da Sports Illustrated

A modelo, dietista de profissão e mãe de três filhos — um dos quais é o homem mais rico do mundo, Elon Musk —, Maye Musk é, aos 74 anos, a modelo mais velha a figurar na capa da edição especial de fatos de banho da revista Sports Illustrated. “Se eu dissesse que seria modelo de fatos de banho para a Sports Illustrated, as pessoas ter-me-iam internado por ser maluca”, admite, em tom de brincadeira, em entrevista à revista desportiva.

“Estou muito entusiasmada por terem decidido que até as mulheres mais velhas podem usar fatos de banho e parecer fantásticas. Eu penso que vai realmente mudar a forma como as mulheres se sentem quando saem à rua nos seus fatos de banho”, continua, citada pela Sports Illustrated. Também em entrevista à People, Maye Musk confessa que “nunca conseguiu imaginar algo assim”.

Foto Capa da edição de fatos de banho da Sports Illustrated Twitter @SI_Swimsuit/Yu Tsai

Com a nova capa, a sua expectativa é de que as mulheres mudem a forma como encaram os seus corpos, particularmente nas idas à praia. “Quando vamos à praia, somos um bocado tímidas quanto aos nossos corpos, mas os homens andam por lá, com um aspecto horrível, e não querem saber” nota. Na sua opinião, as mulheres devem adoptar uma postura mais relaxada e “não se preocupar assim tanto”.

E não há nada de mal com a idade, continua. “Eu nunca pensei que a idade seria um problema porque, como dietista e cientista, não é”, reforça à Sports Illustrated, acrescentando que este é o seu melhor momento. No entanto, o caminho não tem sido fácil, salvaguarda, admitindo que “passou por diferentes fases da vida em que foi rejeitada, insultada e despeitada”. Agora, atingiu a fase em que é “o mais feliz que já alguma vez foi”. Mas porquê só agora? A resposta está nas pessoas com quem se dá. “Se nos misturarmos com pessoas que são cruéis para nós, que fazem coisas más e nós aceitamos, então, vão sofrer como eu sofri”, alerta.

Celebrar a diversidade

Maye Musk, nascida no Canadá e educada na África do Sul, tem já uma longa experiência como modelo. Aos 15 anos, já trabalhava na área e foi finalista do concurso Miss África do Sul de 1969. Entretanto, tirou dois mestrados na área da nutrição, mas nunca abandonou a vida de modelo. Em 2011, apareceu nua na edição de saúde da revista Time, e aos 69 anos, tornou-se a porta-voz com a idade mais avançada da marca de cosmética Cover Girl. Quatro anos antes, marcou presença no videoclip “Haunted”, de Beyoncé.

Mais recentemente, em 2019, escreveu o livro A Woman Makes a Plan, onde revela o que aprendeu com algumas das experiências vividas. Antes do sucesso e da fama, aprendeu a “viver perigosamente com cuidado”, um conselho do seu pai, recorda à Sports Illustrated. Em pequena, durante três semanas, viajava em família pelo deserto de Kalahari, na África Austral. “O nosso pai queria que soubéssemos que se pode viver sem muito.”

Mãe do multimilionário Elon Musk, do empresário da restauração Kimbal Musk e da produtora de cinema Tosca Musk, Maye procurou educar os seus filhos da mesma forma que o pai a educou. “Eu cresci sempre a ajudar as pessoas e os meus filhos viam isso”, continua na entrevista da Sports Illustrated. O resultado é o orgulho que sente no percurso e naquilo que os filhos alcançaram.

Nesta edição da revista norte-americana, Tosca Musk escreve um texto sobre a mãe, intitulado “The Unstoppable Force” (“uma força imparável”, em tradução livre), em que revela que sempre viu a mãe a “fazer tudo” e que esta a surpreende sempre.

Maye Musk é uma de quatro mulheres a aparecer na capa da edição de fatos de banho da Sports Illustrated, foram feitas quatro capas diferentes, mas destaca-se por superar o anterior recorde de Kathy Jacobs, que posou aos 57 anos para a revista – sem ter sido capa. A socialite Kim Kardashian, aos 41 anos, a cantora Ciara, 36 anos, e a modelo plus size Yumi Nu, 25 anos, fazem companhia à mãe do empresário da Tesla e da SpaceX.

DR DR DR Fotogaleria DR

Apesar de diferentes, todas estas mulheres servem uma visão comum, na perspectiva de MJ Day, editora-chefe da edição especial da revista: “Todas merecemos uma oportunidade para evoluir. Nesta edição, encorajamos os leitores a verem estas modelos como nós as vemos: multifacetadas,multitalentosas – e sensuais enquanto o fazem.” O objectivo final é “celebrar estas mulheres, a sua evolução e as muitas dimensões de quem elas são”, não da forma como o mundo as rotula, mas como “elas se vêem”, conclui.

Texto editado por Bárbara Wong