A Beja o que é de Pax Julia: uma festa para reviver a “imponência” romana

Fundada pelo imperador Augusto, Pax Julia foi um marco importante no mapa de expansão do Império Romano. Com mais de 2500 anos de história e riquezas reforçadas pelos sectores da agricultura, vinho, azeite e cereais, a cidade que actualmente responde por Beja é palco de um festival que pretende reviver “a grandeza e imponência” desses tempos passados e, de caminho, estimular a ligação das gentes ao património identitário e à história do lugar.

Música, dança, rábulas, cortejos, malabares, mercado, acepipes, oficinas, exposições, visitas guiadas a museus e a sítios arqueológicos, aulas de culinária, conferências, acampamento militar, jogos, artes e ofícios ao vivo, uma casa romana (Domus) e o concurso de fotografia Sentir Pax Julia, entre outras experiências (detalhadas aqui), compõem a oferta da oitava edição de Beja Romana, que espalha o bulício da época pelo centro histórico, entre 26 e 28 de Maio. Tudo trajado a rigor, como manda a cartilha dos eventos do género.

Quadros do quotidiano romano DR Quadros do quotidiano romano DR Quadros do quotidiano romano DR Fotogaleria Quadros do quotidiano romano DR

No epicentro da viagem está a Praça da República, “onde estão identificados dois templos romanos, um dos quais, o maior e mais monumental descoberto até hoje em território português”, explica a nota de apresentação.

Com o tema Pax Romana: Guerra, Paz e Domínio do Território a dar o tom ao programa – e a remeter para o período de "relativa paz e estabilidade” vivido desde a ascensão de Augusto até à morte do imperador Marco Aurélio –, a festa traz este ano um aperitivo: a 25 de Maio, convidam-se as crianças e os jovens da comunidade educativa do concelho a participar em actividades pedagógicas para “aprofundar o conhecimento do passado romano, nomeadamente da cultura e organização de Pax Julia”, descrevem.

Promovida pela Câmara Municipal de Beja, a iniciativa conta com o envolvimento de várias entidades locais, da confecção de trajes, coroas e adereços à participação nos quadros do quotidiano da época.