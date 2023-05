O cinema pode ficar às escuras em Cannes? Viva o cinema

A grande festa do cinema mundial começa esta terça-feira sob promessas de apagões e protestos apontados à reforma das pensões do Presidente Macron. Que filmes traz a 76.ª edição do Festival de Cannes?

O cinema, tal como o conhecíamos, está a perder-se, a morrer? É uma pergunta do diabo ou tão-só a verdade do momento? Seja uma coisa ou outra, infiltra-se hoje com o espectador que ainda se aventura por uma sala escura. Por isso é também o sentimento mais do que difuso num festival de cinema. O que o perturba. E a 76.ª edição de Cannes (de 16 a 27 de Maio) não lhe está a conseguir escapar, mesmo se o quisesse.