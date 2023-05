Segunda na TV: a Mulher de Um Espião e o regresso de Fear the Walking Dead

Os outros protagonistas do dia são O Padrinho, Aretha Franklin, Manuel Sérgio, Joana Barrios, Mecha Builders e famílias de animais.

CINEMA

Mulher de Um Espião

TVCine Edition, 22h

Realizado por Kiyoshi Kurosawa e premiado com o Leão de Prata em Veneza, passa-se em Kobe, no Japão, na década de 1940. É a história de uma mulher japonesa que, na II Guerra Mundial, suspeita de que o seu marido seja um espião ao serviço dos EUA.

O Padrinho

Fox Movies, 1h23

Marlon Brando, Al Pacino, James Caan e Robert Duvall nos meandros da máfia italiana, reunidos sob a direcção do mestre Francis Ford Coppola, numa adaptação do romance de Mario Puzo. Premiada com três Óscares, a obra-prima seria amplificada por duas sequelas, para ver amanhã (às 00h26) e depois (às 00h13).

SÉRIE

Fear the Walking Dead

AMC, 22h13

Estreia da oitava e última temporada do spin-off/prequela de The Walking Dead. Os novos episódios seguem a demanda de Morgan (Lennie James) e Madison (Kim Dickens), exploram o conflito com o P.A.D.R.E. e prometem um salto temporal de sete anos, bem como uma mudança de localização. Para já, começam a ser emitidos os primeiros seis capítulos; a outra metade fica para daqui a uns meses.

DOCUMENTÁRIOS

Famílias Incríveis do Reino Animal

Odisseia, 17h13

É emitida em maratona toda a primeira temporada da série que mostra a vida selvagem do ponto de vista familiar. Observa os comportamentos dos agregados de dezenas de espécies de todos os continentes, sejam “reis da selva” em formação”, mensagens assobiadas entre baleias-de-bossa, conversas sonoras entre pinguins-de-barbicha, comunidades de gorilas, uivos de alcateias, encontros de caranguejos ou os ensinamentos das matriarcas elefantes.

Amazing Grace

RTP2, 23h47

Com um nome tirado do hino cristão com letra de John Newton, Amazing Grace é um disco ao vivo de Aretha Franklin, gravado na New Temple Missionary Baptist Church de Los Angeles, em Janeiro de 1972. A filmar a actuação para um documentário estava Sydney Pollack que, por não se ter usado uma claquete para sincronizar o som e a imagem, nunca chegou a completar o filme.

Mas antes de morrer, em 2008, o realizador entregou as imagens captadas, que foram sincronizadas ao longo de dez anos e acabaram por sair também após a morte da cantora, em 2018. É este o resultado, mais de 45 anos depois.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Filósofo, educador, defensor da motricidade humana como ciência, pensador de referência para desportistas, provedor da ética no desporto, deputado pelo Partido da Solidariedade Nacional, autor de dezenas de livros. Estes e outros créditos estão reunidos na figura de Manuel Sérgio (n. 1933, Lisboa), com quem Fátima Campos Ferreira conversa neste episódio de Primeira Pessoa.

CULINÁRIA

À La Barrios

24 Kitchen, 15h

Estreia. Depois de O da Joana, Joana Barrios inaugura um programa que, para não destoar, é alimentado pela criatividade, a irreverência, a recusa do desperdício e a preferência por ingredientes frescos.

Estão prometidas “novas e exuberantes receitas” temáticas, seja a redescobrir iguarias “tradicionalonas”, a repensar o menu para um arraial junino, a investir no sabor a mar, a propor pratos para um signo específico do zodíaco ou, como acontece no primeiro episódio, a imaginar que está Cozinhando para estrelas – sai um bife para Bad Bunny, um ragu à moda de Sophia Loren e um “bolo bafónico” para Mónica Naranjo. À La Barrios (que também é nome de livro) serve-se de segunda à sexta-feira.

Foto À La Barrios 24Kitchen

INFANTIL

Mecha Builders

Panda, 18h30

Vem da Rua Sésamo, mantém o carácter lúdico-pedagógico e reinventa personagens como criaturas mecânicas. As novas versões de Abby Cadabby, Simão e Monstro das Bolachas vêm artilhadas de engenhocas, de uma vasta gama de poderes e de uma fórmula que estão sempre a aplicar: planear, testar e resolver. A série animada chega hoje ao canal Panda, para ficar em exibição de segunda a sexta.