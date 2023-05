Oligarcas próximos do poder russo aguardam nacionalidade portuguesa

Alexander Smuzikov é um oligarca russo e filantropo de 51 anos. Um dos maiores coleccionadores de arte vanguardista russa, tem uma fortuna que em 2016 estava avaliada em mais de 600 milhões de dólares, evita os holofotes, não dá entrevistas e vive rodeado de seguranças. Smuzikov tem um sócio de longa data, Alexander Kaplan, e ambos foram certificados pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) como descendentes de judeus sefarditas, estando a aguardar desde 2020 a sua naturalização como portugueses, segundo o PÚBLICO apurou. Os dois fizeram fortuna com o petróleo e são apontados como próximos do círculo do poder de Vladimir Putin.

