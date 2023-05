Afinal porque é que a TAP não pára de agitar a política portuguesa?

Tudo começou a 24 de Dezembro de 2022 quando se soube que Alexandra Reis tinha recebido 500 mil euros da TAP. De lá para cá, o Governo não é o mesmo, nem as relações com o Presidente da República.

Passaram apenas cinco meses desde que se soube que a TAP tinha pago uma indemnização de 500 mil euros para uma administradora sair da empresa. O caso foi revelado pelo Correio da Manhã na véspera do dia de Natal e gerou logo bastante polémica. Alexandra Reis, que naquela data era secretária de Estado do Tesouro, acabou por abandonar o executivo. Mas não foi a única. No imediato, houve mais baixas no Governo e também na TAP.