Alexandra Reis está a prestar consultoria ao grupo Barraqueiro

Alexandra Reis, ex-administradora da TAP, está a prestar consultoria à Barraqueiro, de acordo com uma nota do grupo detido por Humberto Pedrosa. A consultoria tem a ver com a área de compras, onde Alexandra Reis se tem especializado (a sua entrada na TAP foi precisamente para dirigir esse departamento).

A mesma nota, emitida na sequência de uma notícia do jornal Nascer do Sol, que deu conta da aproximação da gestora ao grupo, refere que a contratação teve em consideração a sua “competência técnica” e que Alexandra Reis “não é trabalhadora do grupo Barraqueiro”.

Na audição parlamentar que ocorreu esta terça-feira, Humberto Pedrosa destacou Alexandra Reis como sendo “uma grande profissional”. A gestora está a trabalhar por conta própria desde que deixou o cargo de secretária de Estado do Tesouro, em Dezembro do ano passado, depois de se saber que tinha recebido uma indemnização de meio milhão de euros da TAP.

O relatório elaborado pela Inspecção-Geral de Finanças (IGF) concluiu depois que o acordo era nulo e que Alexandra Reis tinha de devolver parte substancial da indemnização, estabelecendo o valor em 450.110,26 euros. No entanto, até à data, a gestora ainda não foi informada pela TAP do montante que deve entregar à companhia aérea.

Na altura da divulgação do relatório, Alexandra Reis discordou das suas conclusões. No caso de se considerar que "o acordo é inválido, temos, então, uma demissão por mera conveniência – uma vez que a decisão unilateral para a minha saída da empresa foi da CEO –, o que me confere, legalmente, direito a uma indemnização", afirmou. No comunicado que enviou aos jornalistas, a gestora garantiu que, não obstante a discordância, iria devolver a verba que será pedida pela TAP.

A entrada de Alexandra Reis na TAP deu-se em Setembro de 2017, quando a empresa era gerida pelos accionistas privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa, com o cargo de “chief procurement and real estate officer da TAP Air Portugal”. Antes tinha estado na Netjets, depois de passar pela REN, PT e Alcatel.

A sua ascensão à comissão executiva dá-se com a saída de Humberto Pedrosa e de David Pedrosa da administração da TAP (Humberto Pedrosa era não executivo, cabendo ao seu filho, David, a presença na comissão executiva) em Outubro de 2020. Alexandra Reis substituiu David Pedrosa, que foi quem a contratou para a TAP.