Raquel Vaz Pinto: “É mesmo possível que o actual Presidente possa perder” as eleições na Turquia

O processo eleitoral não será fácil para a oposição, tendo em conta as “duas décadas de profunda captura do Estado” por parte de Erdogan, refere a investigadora. As eleições têm lugar este domingo.

Raquel Vaz Pinto acredita que as grandes dificuldades da oposição prendem-se com a capacidade de apresentar um programa que atraia o eleitorado e que não defraude as suas expectativas. A investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa (IPRI-Nova) refere ainda que a Aliança terá também de explicar como vai gerir “estas seis sensibilidades [partidos]”, responder às necessidades económicas das pessoas e reconstruir o território turco, na sequência dos terramotos.