No sismo da Turquia, a esperança dos sobreviventes esvai-se com o tempo

Um homem limpa a face de uma menina com ar incrédulo enquanto lhe diz para não se preocupar, que o pai está ali à espera dela. Outro homem corre com um bebé recém-nascido nos braços – a mãe terá morrido. Uma mulher é içada dos destroços da sua casa e junta-se à família. Um pai segura a mão da filha morta. À medida que as imagens se sucedem, cada resgate é celebrado como uma vitória, cada cadáver recorda a catástrofe.