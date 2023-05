Número de passageiros nos aeroportos bate novos recordes em Portugal

O número de passageiros nos aeroportos portugueses voltou a crescer em Março, mês em que se registaram, de acordo com o INE, 4,9 milhões de passageiros e 19,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações de 13,8% e 10,9%, respectivamente, face a Março de 2019, mês homólogo completo em período pré-pandemia. Se a análise for com Março de 2020, o crescimento no número de passageiros é de 35,6%.

Desde o início deste ano, relata o INE, “têm-se verificado valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais sempre superiores aos níveis pré-pandemia”.

Assim, refere o INE esta sexta-feira, no primeiro trimestre o “número de passageiros aumentou 54,3%, enquanto o movimento de carga e correio diminuiu 0,2%. Face ao 1º trimestre de 2019, registaram-se acréscimos de 15,1% e 11,8%, respectivamente”, chegando aos 12,9 milhões de passageiros.

Contas feitas, o número de passageiros está a bater novos máximos há seis meses, tendo como ponto de partida os 5,7 milhões de passageiros de Outubro, mais 4% do que no mesmo mês de 2019.

O aeroporto de Lisboa, o último a recuperar os níveis pré-pandemia, em Novembro do ano passado, registou 7,1 milhões de passageiros neste primeiro trimestre, dos quais 2,6 milhões em Março. Segue-se o do Porto com 2,9 milhões (um milhão em Março) e o de Faro com 1,1 milhões (512 mil em Março). Os outros aeroportos foram responsáveis por 1,7 milhões de passageiros (643 mil em Março).

Este crescimento indicia que poderá haver novas dificuldades operacionais no aeroporto de Lisboa no período de Verão devido à saturação da infra-estrutura, com destaque para o início de Agosto, período em que se realiza a Jornada Mundial da Juventude na capital portuguesa.

De acordo com o INE, no primeiro trimestre a França “manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos”, seguindo-se o Reino Unido, Espanha, Alemanha e Itália.