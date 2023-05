Eurovisão: Albânia, Chipre, Estónia, Bélgica e Áustria na final

Já se sabe quem é que vai estar na final deste sábado da Eurovisão a concorrer com a portuguesa Mimicat e a sua Ai Coração. Das 16 canções que foram a concurso esta quinta-feira à noite, na segunda semifinal do festival que decorre em Liverpool, dez foram apuradas. Os países que passaram foram, por ordem de anúncio, a Albânia, o Chipre, a Estónia, a Bélgica, a Áustria, a Lituânia, a Polónia, a Austrália, a Arménia e a Eslovénia. De fora ficaram a Dinamarca, a Roménia, a Islândia, a Geórgia, a Grécia e San Marino.

Tal como na primeira semifinal da passada terça-feira, a cerimónia foi apresentada pelas britânicas Alesha Dixon, da girl band do início dos anos 2000 Mis-Teeq, e Hannah Waddingham, actriz da série Ted Lasso, bem como pela ucraniana Julia Sanina, vocalista da banda The Hardkiss. A RTP1 transmitiu o espectáculo em diferido, mas este pôde ser acompanhado em directo através da conta de YouTube oficial da Eurovisão.

Pela Albânia, Duje, de Albina & Familja Kelmendi é uma canção familiar, no sentido tanto de ser sobre uma família quanto de ser interpretada por Albina Kelmendi e os seus pais e irmãos. Pelo Chipre, ouviu-se o pop-rock dramático de Break A Broken Heart, de Andrew Lambrou, enquanto a Estónia esteve representada pela baladeira Bridges, de Alika. Virado para a pista (com reminiscências da dança dos anos 1990), Because of You, de Gustaph, com coro e imagens de drag queens atrás, é um hino LGBTQIA+. Com comicidade e também dança, a Áustria faz-se notar com o duo Teya & Salena e Who The Hell Is Edgar?, que versa sobre o escritor e poeta americano Edgar Allan Poe e começa com perguntas a remeter para Baby Got Back, o clássico de Sir Mix-A-Lot.

A Lituânia passou à próxima etapa com a Stay, de Monika Linkytė e um coro, enquanto Polónia o fez com o polémico hino pop-reggae de fim de relação Solo, de Blanka, que é filmado, ao início, com efeitos de cassete VHS e cuja escolha gerou acusações de favorecimento e corrupção contra o júri do concurso nacional polaco. A Austrália fez-se ouvir através dos Voyager, veterana banda de metal progressivo, e a sua Promise. A Arménia defendeu a balada electrónica para um/a futuro/a amante Future Lover, de Brunette, e, por fim, a Eslovénia levou a banda indie Joker Out, que tem colaborações com Elvis Costello, para cantar Carpe Diem.

Houve ainda espaço para um segmento com o actor britânico Luke Evans sobre a história da Eurovisão, momentos musicais que juntaram Maria Yaremchuk, Zlata Dziunka e OTOY, outro com as drag queens Miss Demeanour, Mercedes Benz Tamara Thomas, bem como a segunda parte de um jogo eurovisivo entre o sueco Måns Zelmerlöw, cantor e apresentador, e a portuguesa Filomena Cautela. Ainda se conheceram excertos das canções de Espanha, da Ucrânia e do Reino Unido, que já estavam apuradas.

A final da Eurovisão decorre no sábado e será transmitida na RTP1 em directo da Liverpool Arena a partir das 20h. Graham Norton, o famoso cómico e apresentador de talk show irlandês que é comentador recorrente do festival, juntar-se-á às três anfitriãs na cerimónia.