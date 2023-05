Santos Silva pode calar deputados e accionar polícia para manter ordem no plenário

Mais tarde ou mais cedo, o presidente do Parlamento poderá mesmo não deixar que um deputado continue a falar no plenário ou até chamar a polícia para o retirar da sala. Esse poder, que já lhe é dado pelo regimento da Assembleia da República, foi-lhe esta quarta-feira reiterado por todos os grupos parlamentares, à excepção do Chega, que também subscreveram a opinião de Augusto Santos Silva de que não são necessárias mais regras para impor a disciplina e rechaçar maus comportamentos do que aquelas que já existem.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt