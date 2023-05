PS substitui presidente da CPI à TAP e atira ao PSD

Foi com críticas à oposição – e ao PSD em particular – que o PS justificou a renúncia do presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à gestão política da TAP. A meio da tarde de ontem anunciou a saída de Jorge Seguro Sanches e a entrada de António Lacerda Sales. Sanches queixou-se de quebra de confiança e ataques à sua seriedade na gestão dos trabalhos e a bancada socialista subscreveu as críticas, considerando “inaceitável o ataque de carácter que foi perpetrado por um parlamentar do PPD/PSD (...) atentatório da sua integridade pessoal, da sua honra e do seu bom nome”.

