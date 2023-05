O Tribunal Constitucional quer mais exploração sexual de mulheres?

A regulamentação da prostituição e do proxenetismo levou, em todo o lado onde foi aplicada, a um aumento do tráfico de mulheres para exploração sexual.

O patriarcado é como o diabo: aproveita todas as oportunidades para espalhar os seus tentáculos. A associação entre conservadorismo e patriarcado conhecemo-la bem. De resto, a extrema-direita, em crescimento por vários cantos do mundo, tem no centro da sua ideologia o regresso à tradicional esfera feminina confinada à maternidade, à domesticidade, ao casamento. As ideias conservadoras, e os seus proponentes, têm uma vantagem: dizem ao que vêm.