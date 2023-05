Arcebispo de Cantuária diz que a lei da imigração do Governo britânico é “moralmente inaceitável”

Welby afirma que a lei “ignora a realidade” e não resolve as causas dos fluxos migratórios no Canal da Mancha e diz que vai provocar um “enorme dano” aos “interesses” e à “reputação” do Reino Unido.

O arcebispo de Cantuária, Justin Welby, criticou duramente a proposta de lei do Governo britânico para atender ao aumento do número de travessias de migrantes do Canal da Mancha, descrevendo-a como “moralmente inaceitável”, “isolacionista”, “politicamente impraticável” e potencialmente prejudicial para os “interesses” e para a “reputação” do Reino Unido, tanto internamente, como no domínio internacional.