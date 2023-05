Grécia torna centenas de praias acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida

É um dos destinos balneares mais populares da Europa e, a partir deste Verão, também um dos mais acessíveis. A Grécia quer tornar 287 praias do país totalmente acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida, com a instalação do sistema Seatrac, de design grego, além de alterações aos parques de estacionamento, balneários, casas de banho, passadeiras e bares de apoio para torná-los acessíveis, assim como a instalação de decks sombreados no areal.

Mais de 100 praias gregas já eram acessíveis a cadeiras de rodas, mas o sistema Seatrac promete total autonomia nos banhos de mar, com uma cadeira movida a energia solar que desce uma rampa instalada no areal até mergulhar no oceano, accionada pelo próprio utilizador através de um comando.

A infra-estrutura permite que um utilizador que se desloque em cadeira de rodas possa ir sozinho até à Seatrac, passe de uma cadeira para outra autonomamente e, uma vez na água, consiga sair para nadar livremente e regressar. “Não fornece apenas acesso independente ao mar. Oferece dignidade e independência para pessoas com problemas de mobilidade que queiram desfrutar de um mergulho”, sublinhou Ignatios Fotiou, um dos inventores gregos do inovador sistema, citado pelo Washington Post. “Podem escolher onde ir e convidar os seus amigos a juntarem-se, e não o contrário.”

“A igualdade de acesso ao mar é um direito humano inalienável”, afirmou o ministro grego do Turismo, Vassilis Kikilias, durante a apresentação do projecto, cita o Greek Reporter. De acesso gratuito, o projecto está orçamentado em 15 milhões de euros, em grande parte financiado pela União Europeia e por fundos nacionais.

Para o ministério, a total acessibilidade das praias contribui para a economia local ao atrair visitantes com deficiência, mobilidade reduzida, assim como idosos, grávidas e pessoas com lesões temporárias, acrescenta um comunicado citado pela publicação grega.

A lista das praias gregas totalmente acessíveis tem agora um site próprio, com outras informações relevantes, como as diferentes comodidades acessíveis, ou vídeos de cada areal.

De acordo com o Washington Post, os sistemas Seatrac vão ser instalados a partir deste mês, não só na Grécia como em países vizinhos, incluindo Itália e Chipre. “Em 2022, tivemos mais de 40 mil utilizadores”, lembrou Ignatios Fotiu, anunciando planos para expandir dentro da Europa e lá fora, com alguns governos a expressar interesse no projecto, incluindo Espanha, Croácia e Ilhas Virgens norte-americanas.