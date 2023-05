Problema no Citius deixa tribunais sem sistema durante vinte minutos

Na manhã desta terça-feira, vários foram os tribunais em todo o país que tiveram problemas em aceder ao sistema informático da Justiça, o Citius. Porém, ao que o PÚBLICO apurou, não estiveram em causa julgamentos ou outras diligências mas sim actos simples como passar uma declaração de presença, dar entrada de documentos nos processos ou enviar as notificações para os advogados.

Aliás, esta situação foi confirmada pelo próprio Ministério da Justiça (MJ) que, numa informação enviada às redacções, explicou que “ocorreu uma indisponibilidade momentânea, por um período inferior a 20 minutos (entre as 14:05, e as 14:23), no acesso aos serviços informáticos e telefónicos da Justiça, devido a um problema num equipamento”.

Além disso, o MJ fez questão de esclarecer que “ao contrário do que foi veiculado através de alguns órgãos de comunicação social, esta interrupção não está relacionada com os trabalhos de desenvolvimento para disponibilização do novo modelo de distribuição electrónica de processos” que está previsto entrar em funcionamento no próximo dia 11 de Maio.

De acordo com o ministério, “o funcionamento normal de todos os sistemas foi já restabelecido, após a actualização do referido equipamento, incluída na renovação e reforço de toda a infra-estrutura da rede de comunicações da Justiça, actualmente em curso, suportada por fundos do Plano de Recuperação e Resiliência da Justiça (PRR)”.

Contactados pelo PÚBLICO, vários foram os funcionários que também confirmaram o constrangimento registado esta manhã, mas sublinharam que, de vez em quando, a plataforma tem problemas e que há situações a este nível que carecem ainda de resolução. Alguns destes funcionários dão como exemplo a pouca capacidade de armazenamento do correio electrónico.

Este problema informático ocorre numa altura em que os tribunais têm enfrentado várias dificuldades resultantes de sucessivas greves dos funcionários. A última, que foi convocada pelo Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) e terminou na sexta-feira, terá adiado mais de 12 mil diligências de acordo com informação prestado ao Expresso por essa estrutura.