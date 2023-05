A data que aproxima a Europa dividida

Se Putin, Zelensky e Ursula von der Leyen celebraram a data em que a Europa pôde acreditar no futuro, cada um fê-lo com a tentativa de afastar o outro desse legado.

A 8 de Maio de 1945 (9 de Maio na hora de Moscovo), a II Guerra chegava ao fim e a Europa despertava da sua mais dramática noite de violência e horror, com a derrota da Alemanha nazi. Passaram-se quase 80 anos, mas o significado do dia da vitória na Grande Guerra Patriótica que os russos celebram ou o Dia da Europa que a União Europeia comemora está hoje reduzido ao acto de capitulação nazi. Nada tem que ver com o que se passou entretanto, com o que se seguiu e ainda menos com o que acontece agora na Ucrânia, onde a Europa cumpre o seu destino: o continente de Luzes é também um continente selvagem.