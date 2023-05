PÚBLICO e TIN acordam parceria editorial e comercial

Exploração de publicidade digital a cargo do PÚBLICO, parceiros promovem conteúdos digitais seleccionados nos seus sites

O PÚBLICO e a Trust in News (TIN) – detentora das marcas Visão, Visão Saúde, Visão Júnior, Caras, Exame, Jornal de Letras, Exame informática, Activa, A Nossa Prima e Holofote, entre outras – estabeleceram uma parceria editorial e comercial para o digital. Essa parceria, que terá início a 1 de Junho de 2023, traduz-se essencialmente na exploração dos espaços publicitários digitais das marcas da TIN pela equipa comercial do PÚBLICO.

Este acordo permitirá aos anunciantes amplificar a sua comunicação digital, e marcar presença em várias marcas com diferentes nichos de mercado. A comercialização de espaços da edição impressa, a organização de eventos e outras acções especiais, conteúdos comerciais (branded content) e newsletters será mantida separadamente.

No âmbito deste acordo, o PÚBLICO e a TIN estabelecem ainda uma parceria editorial, que se traduz na promoção de conteúdos digitais seleccionados, produzidos pelas respectivas marcas, nos sites e apps do parceiro. Esta partilha permite amplificar o alcance dos artigos digitais dos dois grupos e chegar a públicos-alvo distintos, mas igualmente comprometidos com a informação de qualidade.

Cristina Soares, administradora do PÚBLICO, afirma que esta parceria representa “mais um passo na estratégia de diversificação de receita do PÚBLICO”. Traduz, ainda, um novo desafio de criar melhores experiências para os leitores e anunciantes. “Esta é uma parceria que junta duas marcas credíveis, independentes, focadas na sustentabilidade como forma de aumentar o alcance e a qualidade do jornalismo que produzem”, diz.

Para Luis Delgado, CEO da Trust in News, esta “é uma parceria inovadora, no tempo certo, e que soma credibilidade”. “Tem tudo para ser excelente para os leitores e consumidores de Informação séria e confiável”, afirma.

O Público Comunicação Social S.A. foi fundado em 1990, pelo engenheiro Belmiro de Azevedo, sendo um dos mais antigos títulos jornalísticos portugueses. O título é detido a 100% pela Sonaecom, SGPS, S.A.

A Trust in News, Unipessoal Lda., foi fundada em 2018, e é detida a 100% por Luis Delgado. A empresa é a maior da área do Publishing em Portugal, e é detentora de 16 marcas de informação em papel e digital.