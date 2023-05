Quarta na TV: eutanásia, phrogging e marretas rockers

CINEMA

Jogos de Enganos

RTP1, 21h01

Estreia-se mais um telefilme do ciclo Contado por Mulheres, uma parceria entre a Ukbar Filmes e a estação pública. Cabe a Rita Barbosa dirigir esta “comédia de maus costumes e boas famílias”, descreve a RTP. Inspira-se no livro Pequenos Burgueses, de Carlos de Oliveira, e passa-se na Alcobaça dos anos 1940. Joana Brito e Silva, Adriano Luz, Rita Loureiro e Beatriz Maia assumem os papéis principais. O argumento é de Martim Baginha Cardoso.

Um Dia de Chuva em Nova Iorque

Hollywood, 21h30

Gatsby e Ashleigh são um jovem casal apaixonado, de visita a Manhattan pela primeira vez. Ela, aspirante a actriz, aguarda uma audição com um realizador que idolatra. Ele acompanha-a neste momento decisivo. Mas esse fim-de-semana, chuvoso e atribulado, não deixará incólume o seu amor. Com argumento e realização de Woody Allen, uma comédia romântica com Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna e Liev Schreiber.

SÉRIES

Casamento

RTP2, 22h05

Nicola Walker e Sean Bean dão vida ao casal que protagoniza esta série britânica sobre as agruras e doçuras de um casamento de longa data, com os muitos desafios que traz à comunicação, à paixão, à família, ao trabalho (ou falta dele) e ao próprio amor. Chega hoje aos serões da RTP2.

Os Marretas: Electric Mayhem

Disney+, streaming

Estreia. Dr. Dentes na voz e nas teclas, Animal na bateria e todos os outros marretas da banda Electric Mayhem estão prontos para gravar o primeiro álbum, depois de décadas a influenciarem gerações de músicos. Esta série com ares de documentário segue-os nas suas peripécias e nos seus encontros com celebridades de carne e osso.

DOCUMENTÁRIOS

Brasileiríssima

TVCine Edition, 22h

Imersão na história da telenovela brasileira, pela lente de André Bushatsky e pelos testemunhos de produtores, argumentistas, realizadores, muitos actores e alguns telespectadores. Lima Duarte, Tony Ramos, Taís Araújo, Glória Perez e Aguinaldo Silva estão entre os rostos que avaliam a importância da telenovela, a ligação que estabelece com o público e até o poder de mudar mentalidades.

Phrogging: Escondidos em Minha Casa

AMC Crime, 22h30

Estreia. O phrogging define-se como acto de viver secretamente em casa alheia. O fenómeno, retratado no cinema (no oscarizado Parasitas, por exemplo) e muitas vezes tratado como lenda urbana, tornou-se bem real para quem descobriu ter hóspedes indesejados no sótão, na cave e noutros compartimentos. Os seus testemunhos são combinados com recriações arrepiantes em dez episódios. Começam a ser exibidos hoje, à razão de um par por semana.

Verdade e Mentira

RTP2, 23h10

Lembrando que as fake news não são um fenómeno exclusivo do nosso tempo, esta série documental recorda “exemplos históricos de factos que foram distorcidos, deturpados e transformados como um meio para obter influência e controlo”, explica a sinopse. Desenvolve-se em seis episódios, debitados semanalmente a partir de hoje. O primeiro debruça-se sobre Armas de guerra. A política da religião, O poder do dinheiro, Escândalos, Conspiração e Influencers são as cenas dos próximos capítulos.

Cruzeiro Seixas - As Cartas do Rei Artur

RTP2, 2h43

Estreia na realização de longas-metragens de Cláudia Rita Oliveira, o filme retrata Cruzeiro Seixas (1920-2020), artista que pertencia, com Mário Cesariny, António Maria Lisboa e Mário-Henrique Leiria, ao Grupo Surrealista de Lisboa. É sobre a sua relação amorosa e de trabalho com Cesariny, tempestuosa e intensa, que incide a narrativa.

Lambert Contra Lambert

Disney+, streaming

“O caso que dividiu a França” está no cartaz desta produção própria que relança o debate sobre a eutanásia a partir da história de Vincent Lambert. O enfermeiro francês ficou em estado vegetativo aos 32 anos, na sequência de um acidente rodoviário, em 2008. As máquinas que o mantinham vivo foram desligadas ao fim de 11 anos, depois de muito debate e de uma intensa batalha legal que dividiu a própria família de Vincent.

DESPORTO

Futebol: AC Milan x Inter Milão

TVI, 19h55

Ligação directa a San Siro para seguir o derby italiano que marca as meias-finais da Liga dos Campeões, entre os rossoneri do AC Milan e os nerazzurri do Inter Milão, com o espanhol Jesús Gil Manzano a dirigir a partida. Esta é a primeira mão. A segunda está agendada para 16 de Maio.